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Благотворительный инклюзивный проект «Радость в подарок» стартует 13 января в Беларуси
10.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Белорусский комитет молодежных организаций 13 января дает старт новому республиканскому благотворительному инклюзивному проекту «Радость в подарок», направленному на социализацию и оказание помощи детям и молодым людям с ограниченными возможностями. Об этом корреспонденту
Первое мероприятие благотворительного проекта состоится в канун старого Нового года в Национальном историческом музее Беларуси, куда приглашены дети с частичной потерей здоровья из 10 семей, проживающих в Минске и столичном регионе, а также победители республиканских и международных конкурсов, творческих фестивалей. «Юные гости праздника примут участие в выставочном проекте «Музей елочных игрушек», где будут вовлечены в процесс изготовления новогодних игрушек своими руками. Их также ожидают сладкий стол, конкурсная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки и новогодние подарки», — рассказал Павел Алексо.
Белорусский комитет молодежных организаций объединяет более 20 молодежных общественных объединений, среди которых
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Белорусский комитет молодежных организаций 13 января дает старт новому республиканскому благотворительному инклюзивному проекту «Радость в подарок»,...
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