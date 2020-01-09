Благотворительный инклюзивный проект «Радость в подарок» стартует 13 января в Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





Белорусский комитет молодежных организаций 13 января дает старт новому республиканскому благотворительному инклюзивному проекту «Радость в подарок», направленному на социализацию и оказание помощи детям и молодым людям с ограниченными возможностями. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель совета БКМО Павел Алексо.

Первое мероприятие благотворительного проекта состоится в канун старого Нового года в Национальном историческом музее Беларуси, куда приглашены дети с частичной потерей здоровья из 10 семей, проживающих в Минске и столичном регионе, а также победители республиканских и международных конкурсов, творческих фестивалей. «Юные гости праздника примут участие в выставочном проекте «Музей елочных игрушек», где будут вовлечены в процесс изготовления новогодних игрушек своими руками. Их также ожидают сладкий стол, конкурсная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки и новогодние подарки», — рассказал Павел Алексо.

Белорусский комитет молодежных организаций объединяет более 20 молодежных общественных объединений, среди которых Белорусский республиканский союз молодежи , Белорусская республиканская пионерская организация, Ассоциация белорусских гайдов, Белорусская скаутская организация, Лига добровольного труда молодежи, Белорусская лига интеллектуальных команд. С инициативой проведения инклюзивного проекта выступила Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам, которая также является членом БКМО. Планируется, что проект станет круглогодичным и пройдет во всех регионах Беларуси.

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