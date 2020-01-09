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Парень изменил концовку фильма, чтобы сделать предложение девушке: посмотрите на ее реакцию!
Источник материала: Tut.by
В США парень очень необычным образом сделал предложение своей девушке: он организовал семейный показ ее любимого мультфильма.
Фильм заканчивался предложением женитьбы и свадьбой, но оригинальных персонажей парень заменил на себя и девушку! Она явно этого не ожидала — просто посмотрите на ее реакцию.
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