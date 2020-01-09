Парень изменил концовку фильма, чтобы сделать предложение девушке: посмотрите на ее реакцию!

Источник материала: Tut.by

В США парень очень необычным образом сделал предложение своей девушке: он организовал семейный показ ее любимого мультфильма.

Фильм заканчивался предложением женитьбы и свадьбой, но оригинальных персонажей парень заменил на себя и девушку! Она явно этого не ожидала — просто посмотрите на ее реакцию.