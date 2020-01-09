11 и 12 января — щедрые выходные в магазине «Радуга».
Банан, кг — 2,79;
Груша «Конференция», кг — 2,39;
Виноград Red globe, кг — 4,99;
Конфеты Roshen «Джелли», кг — 4,49
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Щедрые выходные в «Радуге»
10.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска
Источник материала: Новости Дзержинска
11 и 12 января — щедрые выходные в магазине «Радуга».
Банан, кг — 2,79;
Груша «Конференция», кг — 2,39;
Виноград Red globe, кг — 4,99;
Конфеты Roshen «Джелли», кг — 4,49
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11 и 12 января — щедрые выходные в магазине «Радуга».
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