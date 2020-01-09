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Взлетел крайне неудачно: в Индонезии вертолет Ми-35 зацепил и поднял в воздух авто
Источник материала: Tut.by
Неудачный взлет спасательного вертолета Ми-35 сняли на видео в Индонезии. Из-за сильного порыва ветра пилот потерял управление и машина резко потеряла высоту. У самой земли вертолет зацепил автомобиль, потащил его за собой и даже поднял в воздух. Посмотрите, как это было.
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Пилоту удалось взять ситуацию под контроль.
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