Взлетел крайне неудачно: в Индонезии вертолет Ми-35 зацепил и поднял в воздух авто

Источник материала: Tut.by

Неудачный взлет спасательного вертолета Ми-35 сняли на видео в Индонезии. Из-за сильного порыва ветра пилот потерял управление и машина резко потеряла высоту. У самой земли вертолет зацепил автомобиль, потащил его за собой и даже поднял в воздух. Посмотрите, как это было.