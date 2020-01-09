В Дзержинском районе иномарка сбила велосипедиста

Источник материала: Новости Дзержинска

7 января утром недалеко от деревни Станьково Дзержинского района случилось ДТП: около 4.40 иномарка «Фольксваген Туарег» сбила велосипедиста и скрылась с места происшествия.

30-летний велосипедист ехал в попутном направлении по краю проезжей части и не был обозначен фликером, однако на велосипеде была светоотражающая лента. В результате наезда пострадавший получил травмы грудной клетки, таза и левой голени, с которыми был госпитализирован.

Водитель явно рассчитывал, что в такое раннее время — около 4.40 — он сможет скрыться и избежать наказания, однако нашли его очень быстро. Нарушителем оказался 46-летний мужчина.