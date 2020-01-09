Мечты юных будакошелевцев сбываются

Источник материала: Газета Авангард

Накануне новогодних праздников традиционная акция «Профсоюзы – детям» пополнилась новым проектом «Мечты сбываются», в рамках которого ребята рассказали о своих сокровенных мечтах.

В адрес Федерации профсоюзов Беларуси пришло более чем 400 писем и видеообращений. Не остались в стороне от участия в проекте и юные жители Будакошелевщины.

Организационный комитет ФПБ определил семь самых добрых и искренних желаний, по одному из каждой области и города Минска, которые уже начали сбываться в новогодние и рождественские праздники.

Трое ребят из нашего района приняли активное участие в акции, направив свои письма Деду Морозу. И хотя в число победителей они не вошли, приятными новогодними сюрпризами их порадовали председатель районного объединения организаций профсоюзов Татьяна Бурнышева и председатель райкома профсоюза работников образования и науки Нина Ананич







Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из архива Татьяны Бурнышевой