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Мечты юных будакошелевцев сбываются

10.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Накануне новогодних праздников традиционная акция «Профсоюзы – детям» пополнилась новым проектом «Мечты сбываются», в рамках которого ребята рассказали о своих сокровенных мечтах.

В адрес Федерации профсоюзов Беларуси пришло более чем 400 писем и видеообращений. Не остались в стороне от участия в проекте и юные жители Будакошелевщины.

Организационный комитет ФПБ определил семь самых добрых и искренних желаний, по одному из каждой области и города Минска, которые уже начали сбываться в новогодние и рождественские праздники.

Трое ребят из нашего района приняли активное участие в акции, направив свои письма Деду Морозу. И хотя в число победителей они не вошли, приятными новогодними сюрпризами их порадовали председатель районного объединения организаций профсоюзов Татьяна Бурнышева и  председатель райкома профсоюза работников  образования и науки Нина Ананич

Мечты юных будакошелевцев сбываются Мечты юных будакошелевцев сбываются
Мечты юных будакошелевцев сбываются
Мечты юных будакошелевцев сбываются

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из архива Татьяны Бурнышевой

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне новогодних праздников традиционная акция «Профсоюзы – детям» пополнилась новым проектом «Мечты сбываются», в рамках которого ребята...
 
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