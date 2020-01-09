ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обледенение самолета назвали основной версией авиакатастрофы в Казахстане

10.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Обледенение самолета назвали основной версией авиакатастрофы в Казахстане

Основной версией крушения самолета компании Bek Air в Алматы является обледенение воздушного судна, сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр.

По его словам, комиссия при анализе и изучении данных выдвинула четыре версии крушения самолета. Первая — нарушение коммерческой загрузки и центровки воздушного судна. Вторая — воздействие внешних факторов, таких как: метеоусловия, сдвиг ветра, спутная струя и оледенение. Третья — ошибка экипажа в технике пилотирования. Четвертая — отказ авиационной техники.

Комиссия не исключает вероятность отложения льда на поверхности воздушного судна, простоявшего на стоянке около двух суток. С учетом изученной метеорологической информации и анализа параметрических данных бортового самописца, основной версией случившейся катастрофы является версия обледенения воздушного судна, отметил Роман Скляр.

Вице-премьер также сообщил, что случаи необработки специальной жидкостью против обледенения в день крушения самолета компании Bek Air были не единичны. Установлено, что в день катастрофы 27 декабря не производилась обработка противооблединительной жидкостью самолета компании Bek Air, вылетевшего по маршруту Алматы — Атырау. Комиссия изучает и этот вопрос.

По остальным версиям комиссия продолжает работать совместно со специалистами Межгосударственного авиационного комитета и полномочным органом по расследованию авиационных происшествий Нидерландов.

Самолет авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы — Нур-Султан, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

https://www.belta.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основной версией крушения самолета компании Bek Air в Алматы является обледенение воздушного судна, сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр. По его словам,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Взлетел крайне неудачно: в Индонезии вертолет Ми-35 зацепил и поднял в воздух авто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика