Горецкие спасатели: пожарный извещатель как ангел-хранитель

Источник материала: Горецкий вестник

Прошло всего восемь дней Нового года, и каждому из нас они принесли новые встречи и знакомства, радостные впечатления. Спасателям же, которые находятся начеку и днем и ночью, они принесли новые пожары, а пострадавшим — горе горе, боль, слезы.

Восемь дней это много или мало? За такой короткий отрезок времени огонь унес жизни 25 человек. Эта безжалостная стихия заглянула в каждую область нашей республики, оставив следы во многих семьях. За всего восемь дней произошло 134 пожара. Только вдумайтесь в эту цифру!

Не обошла стороной огненная стихия и нашу область. Здесь погибли шесть человек. Четверо из них — на одном пожаре, который произошел 1 января. Около 4 часов утра по телефону «101» позвонили жители Могилевского района. Они сообщили, что открытым пламенем горит жилой дом по ул. Лесной. По словам обеспокоенных соседей, внутри могли находиться люди. Страшные опасения подтвердились: под обрушившимися конструкциями без признаков жизни были обнаружены: 80-летняя хозяйка, ее 55-летняя дочь, а также их гости — 40- и 41-летний жители этой же деревни. 62-летней гостье удалось самостоятельно выбраться из огненного капкана. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме. Причина пожара неизвестна.

Почему люди, читая сводки, видя горе других на экранах телевизоров, продолжают нарушать элементарные правила безопасности? Каждый из нас, приходя вечером домой, строит планы на день грядущий и даже не задумывается, что утро может просто не наступить. Телевизор или компьютер в режиме ожидания, мобильный телефон, включенный в розетку, — все это давно в порядке вещей. И никто не задумывается о том, что эти, казалось бы, мелочи могут привести к пожару. А ведь большинства трагедий можно было избежать, если бы люди не допускали халатности, безответственности в обращении с огнем, если бы в их домовладениях был установлен автономный пожарный извещатель. Недаром его называют домашним «ангелом-хранителем».

Бесспорный факт — обнаружение возгорания на ранней стадии позволяет снизить последствия пожара, а в некоторых случаях и вовсе свести их к минимуму. Именно для этого предназначен АПИ. Срабатывая на дым, он начинает подавать звуковой сигнал (пищать). Чтобы проверить его работоспособность, нажмите на кнопку и немного подержите. Батарейки хватает примерно на год. Если заряд закончится, АПИ начнет выдавать кратковременные звуки. Если начинает «пикать», снимите его и замените батарейку, которая продается в любом хозяйственном магазине.

Уважаемые читатели! Помните, что ваша безопасность — только в ваших руках!

Марина Агеева, старший инспектор СПиВО Горецкого РОЧС