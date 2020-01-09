Уголовное дело по фактам педофилии возбуждено в отношении Чуденцова

Следственный комитет выявляет факты противоправной деятельности Владимира Чуденцова, который подозревается в педофилии.

Об этом сообщает СК Беларуси в официальном Телеграм-канале 10 января.

Следователи проверили информацию, размещенную на сайте nn.by, согласно которой Чуденцов в 2005 году совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

По результатам СК возбуждил уголовное дело по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Республики Беларусь (насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего). В настоящий момент по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

К уголовному делу приобщили материалы проверки в отношении Чуденцова еще по одному факту совершения им в 2016 году действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, производство по которой возобновлено в декабре прошлого года Генеральной прокуратурой.

В 2006 году подозреваемый устроился машинистом (кочегаром) котельной в одну из школ-интернатов для детей с особенностями развития. В социальных сетях он искал сайты знакомств несовершеннолетних. Причины таких действий сейчас выявляют следователи.

СК обращается к гражданам, пострадавшим от противоправной деятельности Чуденцова или владеющим информацией о вышеуказанных происшествиях, с просьбой сообщить эти факты в УСК по Минску по телефонам 8 (017) 389 55 55 и 8 (017) 389 54 12.