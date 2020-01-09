Источник материала: Новости Волковыска

Валютные торги на Беларусской валютно-фондовой бирже в пятницу, 10 января 2020 года, закончились ослаблением белорусского рубля ко всем трем валютам корзины. Отметим, что курсы изменились не слишком ощутимо.

По итогам торгов Нацбанк установил новые курсы валют:

доллар США вырос на 0,34 копейки до 2,1193 рубля;

евро подрос лишь на 0,06 копейки до 2,3532 рубля;

российский рубль подорожал на 0,11 копейки до 3,4603 BYN за 100 RUB.

Белорусский рубль по отношению к корзине валют ослабел на 0,07%.