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Вынесен приговор двум братьям, обвиняемым в убийстве учительницы в Черикове

10.01.2020 16:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Братьям, которые обвиняются в убийстве учительницы в Черикове, вынесен приговор. 

Как сообщает пресс-служба Могилевского областного суда, двум братьям назначена исключительная мера наказания.  

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в порядке, установленном законом.  

Братья совершили преступление в апреле прошлого года. Горел дом местной учительницы, в котором после тушения пожара было обнаружена хозяйка дома. На ее теле было более ста ножевых ранений.  

По информации обвинения, женщина обратилась в социально-педагогический центр и сообщила, что родная сестра братьев ненадлежащим образом выполняет свои обязанности по воспитанию малолетних детей. Затем ее братья в нетрезвом состоянии решили отомстить учительнице.  

«Наташа жаловалась, что они угрожали ей». Жители Черикова о жестоком убийстве учительницы (читать далее).  

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Новости Беларуси. Братьям, которые обвиняются в убийстве учительницы в Черикове, вынесен приговор.  Как сообщает пресс-служба Могилевского областного суда, двум...
 
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