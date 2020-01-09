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Вынесен приговор двум братьям, обвиняемым в убийстве учительницы в Черикове
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Братьям, которые обвиняются в убийстве учительницы в Черикове, вынесен приговор.
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Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в порядке, установленном законом.
Братья совершили преступление в апреле прошлого года. Горел дом местной учительницы, в котором после тушения пожара было обнаружена хозяйка дома. На ее теле было более ста ножевых ранений.
По информации обвинения, женщина обратилась в социально-педагогический центр и сообщила, что родная сестра братьев ненадлежащим образом выполняет свои обязанности по воспитанию малолетних детей. Затем ее братья в нетрезвом состоянии решили отомстить учительнице.
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Новости Беларуси. Братьям, которые обвиняются в убийстве учительницы в Черикове, вынесен приговор. Как сообщает пресс-служба Могилевского областного суда, двум...
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