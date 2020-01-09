Фуркад выиграл спринт в Оберхофе, два белоруса показали лучшие результаты в карьере

Источник материала: Tut.by

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.



Мартен Фуркад. Фото: biathlonworld.com

Фуркад (0+0) прошел оба рубежа без промахов и на 25 секунд опередил своего соотечественника Эмильен Жаклена (0+1).

Бронзу выиграл немец Йоханнес Кюн (0+1).

Лидер общего зачета Йоханнес Бё пропускает этап, так как его супруга ждет рождения ребенка.

Качественно провела гонку сборная Беларуси. Роман Елетнов (0+1) занял 14-е место, что является лучшим результатом в его карьере. Лишь промах последним выстрелом не позволил белорусу попасть в топ-10. Отметим, что на последнем круге Роман показал четвертый результат ходом среди всех участников.

14-е место позволило Роману Елетнову отобраться в масс-старт.



Фото: Дарья Бурякина

Лучшим выступлением на Кубках мира отметился и Антон Смольский (1+0), который стал 25-м.

Очки также набрал Сергей Бочарников (0+1), занявший 29-е место. Максим Воробей (1+4) показал 96-е время.

К слову, успешным оказалось и выступление белорусской мужской команды на Кубкe IBU. Дмитрий Лазовский стал девятым, Виктор Кривко — 15-м, Алексей Гребенников — 64-м.