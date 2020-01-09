"Белорусская государственная нефтяная компания "Белоруснефть" приостановила поставки собственной нефти в Германию в этом месяце, так как Минску необходимо компенсировать нехватку российской нефти, возникшую в связи со спором по поставкам нефти Москвой", – говорится в сообщении.





В 2019 году «Белоруснефть» провела тендер на продажу 1,66 миллиона тонн нефти с прокачкой по нефтепроводу «Дружба» в Германию или Польшу в 2020 году, пишет Reuters.



По данным трейдеров, победителем тендера, как и годом ранее, стало торговое подразделение Роснефти Rosneft Trading, направляющее сырье на свой НПЗ PCK Raffinerie GmbH в Германии.



Sputnik обратился в пресс-службу производственного объединения за подтверждением этой информации, однако корреспондента направили в концерн "Белнефтехим", где тоже не смогли предоставить никакой информации по данному вопросу. обратился в пресс-службу производственного объединения за подтверждением этой информации, однако корреспондента направили в концерн "Белнефтехим", где тоже не смогли предоставить никакой информации по данному вопросу.





После того, как 1 января Россия прекратила поставлять сырье на белорусские нефтеперерабатывающие предприятия, было принято решение приостановить экспорт нефтепродуктов, чтобы обеспечить топливом внутренний рынок.





Беларуси и России не удалось договориться о новом контракте, так как в Минске настаивают на отмене премии при поставках для российских грузоотправителей.





Сейчас на белорусские НПЗ нефть поставляют две российские компании Гуцериева. В январе запланирована прокачка по нефтепроводу "Дружба" 650 тысяч тонн нефти. Еще 100 тонн поставят железной дорогой.















