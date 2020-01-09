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Банк ВТБ (Беларусь) проводит акцию Форсаж для держателей зарплатных карточек
Источник материала: Myfin
Физические лица (резиденты Республики Беларусь), держатели зарплатной карточки ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), могут оформить платежную карточку «Форсаж» в долларах США, евро или российских рублях (не более одной карточки) на специальных условиях: бесплатное сервисное обслуживание счета на срок до 31 декабря 2020 года. Получить карту можно бесплатно в течение 15 минут в любом офисе банка.
Акция проводится с 10 января по 31 марта 2020 года.
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Банк ВТБ (Беларусь) проводит акцию «Форсаж для держателей зарплатных карточек»Физические лица (резиденты Республики Беларусь), держатели зарплатной карточки...
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