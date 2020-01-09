ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Эмоции эйфорические». Белорус выиграл бронзу на чемпионате Европы по киокушинкай карате

10.01.2020 18:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Егор Амер из Столбцовского района стал обладателем бронзовой медали и кубка чемпионата Европы по киокушинкай карате, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Эмоции эйфорические». Белорус выиграл бронзу на чемпионате Европы по киокушинкай карате

В своей категории до 45 килограммов парень победил 15 спортсменов. Кстати, участники приехали из разных уголков Европы, поэтому конкуренция была достаточно велика. Егор единственный из Минской области смог подняться на пьедестал.

Карате он занимается уже около пяти лет. Два раза в неделю посещает тренировки в Столбцах, а в выходные приезжает заниматься спортом в Минск.

«Эмоции эйфорические». Белорус выиграл бронзу на чемпионате Европы по киокушинкай карате

Егор Амер, призер 18-го чемпионата Европы по киокушинкай карате:
После самого боя у меня были эмоции эйфорические – это чемпионат Европы, и ты получил призовое место!

Два месяца перед соревнованиями, которые были основными, мы прокачивали выносливость, и это помогло мне очень хорошо выступить на соревнованиях.

В конце января Егор планирует поучаствовать в соревновании, где будут демонстрировать мастерство боя с воображаемым противником. А в конце зимы обязательно поборется за кубок по карате Минской области.

Люди в материале: Егор Амер
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Егор Амер из Столбцовского района стал обладателем бронзовой медали и кубка чемпионата Европы по киокушинкай карате, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское «Динамо» сыграет дома против «Витязя». Онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика