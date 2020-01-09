ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В политику - на танке? Один из основателей World of Tanks создаст в РФ политическую партию

10.01.2020 18:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вячеслав Макаров намерен создать в России «Партию прямой демократии».

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров намерен создать в России «Партию прямой демократии», чтобы принять участие в региональных выборах 2020 года и затем в парламентских 2021-го. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Учредительный съезд запланирован на 5 марта.

В оргкомитет кроме Вячеслава Макарова войдут директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, заместитель начальника юридической службы «Яндекс. Деньги» Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов и бывший продюсер «Живого журнала», совладелец компании GR-Consulting Srl (Сан-Марино) Тимофей Шевяков.


Партия планирует участвовать в региональных выборах 2020 года и выборах в Госдуму 2021 года. По словам Макарова, особенностью партии станет мобильное приложение, основанное на технологии Blockchain, через которое будет осуществляться голосование членов движения. На создание электронной платформы он намерен потратить $ 1 млн. Макаров отмечает, что в партию вначале пригласят разработчиков ведущих региональных IT-компаний. «Во многих регионах IT-компании являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают местные проблемы», – заявил он.


Разработчикам и владельцам игры World of Tanks является белорусская IT-компания Wargaming.Net. Она зарегистрирована на Кипре, там же размещается ее штаб-квартира. Офисы компании находятся в России, Беларуси, Украине, Германии, США, Великобритании, Дании, Финляндии и Австралии. Владелец компании – гражданин Беларуси Виктор Кислый. 43-летний Кислый занимает третье место в рейтинге самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси, что регулярно составляет «Ежедневник».

В 2016 году агентство Bloomberg оценило Wargaming.net в $ 1,5 млрд.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вячеслав Макаров намерен создать в России «Партию прямой демократии».
 
Новости дня
Новости разные
 
Российский биатлон попросил денег у телезрителей в эфире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика