В политику - на танке? Один из основателей World of Tanks создаст в РФ политическую партию

пишет газета «Коммерсантъ». Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров намерен создать в России «Партию прямой демократии», чтобы принять участие в региональных выборах 2020 года и затем в парламентских 2021-го. Об этомгазета «Коммерсантъ».





Учредительный съезд запланирован на 5 марта.





В оргкомитет кроме Вячеслава Макарова войдут директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, заместитель начальника юридической службы «Яндекс. Деньги» Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов и бывший продюсер «Живого журнала», совладелец компании GR-Consulting Srl (Сан-Марино) Тимофей Шевяков.









Партия планирует участвовать в региональных выборах 2020 года и выборах в Госдуму 2021 года. По словам Макарова, особенностью партии станет мобильное приложение, основанное на технологии Blockchain, через которое будет осуществляться голосование членов движения. На создание электронной платформы он намерен потратить $ 1 млн. Макаров отмечает, что в партию вначале пригласят разработчиков ведущих региональных IT-компаний. «Во многих регионах IT-компании являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают местные проблемы», – заявил он.









Разработчикам и владельцам игры World of Tanks является белорусская IT-компания Wargaming.Net. Она зарегистрирована на Кипре, там же размещается ее штаб-квартира. Офисы компании находятся в России, Беларуси, Украине, Германии, США, Великобритании, Дании, Финляндии и Австралии. Владелец компании – гражданин Беларуси Виктор Кислый. 43-летний Кислый занимает третье место в рейтинге самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси, что регулярно составляет «Ежедневник».





В 2016 году агентство Bloomberg оценило Wargaming.net в $ 1,5 млрд.



