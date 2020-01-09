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Подключать кухонные вытяжки к вентканалу в квартире уже нельзя? Разбираемся в спорном вопросе

10.01.2020 18:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«В квартирах нашего нового дома застройщик запрещает подключать кухонные вытяжки к вентканалу. Разве это кому-то может помешать?» Такой вопрос нам поступает не впервые, и мы адресовали его специалисту. Тимофей Кремез, заместитель директора по производственным вопросам и эксплуатации жилищного фонда «Минского городского жилищного хозяйства», объяснил, чем обусловлен запрет на подключение мощных вытяжек к естественной системе вентиляции. Мы также узнали, какие здесь есть исключения.


Фото: contur-sb.com

Кто сказал, что так нельзя?

На самом деле прямого запрета на подключение кухонной вытяжки к системе вентиляции нет. Зато есть постановление Совета министра № 384 «О некоторых вопросах переустройства и перепланировки». В нем конкретно не указано, является ли установка электровытяжек перепланировкой или нет. Вместе с тем в одном из пунктов говорится о запрещении переустройства и (или) перепланировки, которые влекут за собой нарушение режима работы систем дымо- и газоудаления, а также нарушение и ухудшение параметров работы инженерно-технического оборудования дома или отдельных помещений.

По словам Тимофея Кремеза, установка электровытяжек большой мощности как раз и относится к этому пункту, так как при включении они создают достаточно большой поток воздуха, который способствуют ухудшению параметров работы системы вентиляции.

Дело в том, что в большинстве жилых домов есть естественная вентиляция, которая предусматривает извлечение определенного объема воздуха из жилых помещений и его вынос на улицу. Такая система спроектирована под определенные нормы и не предусматривает установки оборудования принудительной вентиляции, требующего его непосредственного присоединения к вентиляционным блокам. Проще говоря, для нормального воздухообмена в квартирах в дополнительных устройствах, обеспечивающих принудительное движение воздуха, нет необходимости.

— Электровытяжки при одновременном включении создают большой поток воздуха в вентшахте, тем самым нарушая работу естественной вентиляции, — говорит Тимофей Кремез. — Это выражается в опрокидывании тяги, и часть воздуха проникает в соседние квартиры, поэтому мы слышим запахи из квартир соседей.


Фото: contur-sb.com

Это не проходит бесследно, появляются недовольные соседи, которые жалуются в ЖЭС или товарищество. В таких случаях представители эксплуатирующих организаций пройдут по квартирам и установят, кто подключил вытяжку. Владельцам вынесут предписание о ее демонтаже. Если это не будет сделано добровольно, то демонтируют через судебное решение. Можно, конечно, заказать независимую экспертизу и доказать, что конкретно ваша вытяжка не нарушает работу вентиляции всего дома. Но если это не так, то придется и вытяжку демонтировать, и экспертизу оплатить.

Следует учитывать не только интересы соседей, но и свои собственные. Подключая вытяжку к вытяжному каналу и тем самым закрывая вентканал коробом, вы лишаете кухню постоянной естественной вентиляции. Это приводит к сырости и, как следствие, к образованию плесени на ограждающих конструкциях.

Есть исключения?

Специалист говорит, что при подключении вытяжки малой мощности претензий обычно не бывает. Но как определить «незапрещенную» мощность?

— Если говорить про опыт эксплуатирующих организаций, установка устройств мощностью до 100 м3/ч удаляемого воздуха не способствует ухудшению условий проживания соседей. При использовании оборудования мощностью от 200 м3/ч проблемы уже будут. Точно же определить мощность оборудования, при которой работа системы вентиляции не будет нарушена, сможет только специалист-проектировщик, который сделает точный расчет.

Как же быть с кухонными запахами?

Эффективно справляются с запахами рециркуляционные вытяжки. Они никак не влияют на воздухообмен в помещении и не подключаются к вентканалу. Дым, пар от готовки еды прокачивается через встроенные фильтры, которые удаляют запах, и очищенная воздушная масса возвращается назад в помещение. Правда, такие вытяжки требуют периодической замены угольных фильтров.

— В России и других странах, где априори запрещено подключение электровытяжек к вентиляции, кухонные запахи выбрасывают непосредственно на улицу через вентканал в стене, — говорит Тимофей Кремез. — У нас такой способ тоже возможен, и многие граждане так уже сделали.

Правда, взять и пробурить в стене дыру на собственное усмотрение нельзя. Для этого нужно обратиться в отдел архитектуры администрации за разрешением, согласовать проектное решение.


Вытяжка «выбрасывает» воздух сразу на улицу — через вентканал в стене. Фото: kitchenguide.su

Фото: kitchenguide.su

Дефлектор. Фото: habr.com

После получения разрешения в стене сверлят отверстие нужного диаметра и устанавливают в него трубу. На фасаде на нее устанавливается защитный дефлектор.

Таким образом, в квартире сохраняется естественная вентиляция, и вытяжку можно использовать на полную мощность, ведь при прямом подключении в стену сопротивление потоку воздуха минимально, путь короткий.

Общие рекомендации

Защитить квартиру от запахов из соседних квартир (а это не всегда кухонные) можно, установив на вентиляционное отверстие обратный клапан: он открывается только при наличии тяги в основном вентканале и закрывается, когда в нем создается избыточное давление (возникает при использовании соседями вытяжек большой мощности).

При установке в квартире внутренних дверей следует помнить, что чистый воздух поступает в жилые комнаты, а «отработанный» удаляется из санузла и кухни. Чтобы чистый воздух имел возможность вытеснять «отработанный», необходимо обеспечить наличие зазора (щели) высотой не менее 2 см под дверными полотнами в межкомнатных дверях в туалет и ванную комнату (либо совмещенный санузел) либо сквозных отверстий общей площадью не менее 120 см² для свободного движения воздуха. Плотные двери, установленные на пути движения воздуха, в закрытом состоянии снизят или прекратят вообще движение объемов подаваемого и удаляемого воздуха.

При исправной вентиляции все запахи готовки уходят при открытом на микропроветривание окне. Для этого придуманы и специальные оконные клапаны, которые обеспечивают минимальный приток воздуха (без этого естественная вентиляция не работает).


Оконный клапан. Фото: tochkakrovli.in.ua

Для нормальной работы системы вентиляции в квартире необходимо обеспечить постоянный приток воздуха в помещение, то есть открыть окна на соответствующий режим проветривания (с учетом возможности регулировки прижима створки к раме с помощью регулируемого эксцентрического ролика — в «зимний» (метка на ролике поворачивается в сторону комнаты), «летний» (метка на ролике поворачивается в сторону улицы) или «переходный период» (метка на ролике поворачивается вниз либо вверх) режимы эксплуатации).

Герметично закрытые окна приводят к повышению относительной влажности воздуха в квартире, где источниками влаги служат такие факторы, как готовка, стирка, влажная уборка, использование душа, наличие аквариумов и комнатных растений.

Повышенная относительная влажность воздуха (при нормируемой 55%) в холодное время года приводит к выпадению конденсата (водяного пара из воздуха) на поверхности окон (как следствие — к образованию наледи на стекле и створках), стен, потолков, их увлажнению и созданию благоприятной среды для образования грибков и плесени.

При отсутствии притока наружного воздуха вытяжка из квартиры не работает. Поэтому при данной конструкции окон обеспечение воздухообмена в квартире возможно лишь путем поступления наружного воздуха через открытые оконные створки или через установленные в окнах (стенах) вентиляционные клапаны.

 
 
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Почему застройщики запрещают подключать кухонные вытяжки к квартирным вентканалам.
 
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