Российский биатлон попросил денег у телезрителей в эфире

Сергей Чепиков

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости





Чепиков отметил, что СБР должен Международному союзу биатлонистов (IBU) 700 тысяч долларов. «Это деньги, которые они потратили на адвокатов в делах против наших спортсменов, это серьезная финансовая нагрузка. Может, кто-то из телезрителей готов оказать спонсорскую поддержку — свободные места на комбинезонах есть», — добавил Чепиков.









О финансовых проблемах организации, в частности, говорил и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Он возложил ответственность на главу СБР Владимира Драчева и баллотировавшегося на пост президента союза Виктора Майгурова. Тихонов обвинил Драчева в том, что тот не сдержал обещания по привлечению новых инвестиций в организацию.



