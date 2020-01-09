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Российский биатлон попросил денег у телезрителей в эфире

10.01.2020 18:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков прокомментировал финансовую ситуацию в организации. Его слова прозвучали в эфире «Матч ТВ».

Сергей Чепиков
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Чепиков отметил, что СБР должен Международному союзу биатлонистов (IBU) 700 тысяч долларов. «Это деньги, которые они потратили на адвокатов в делах против наших спортсменов, это серьезная финансовая нагрузка. Может, кто-то из телезрителей готов оказать спонсорскую поддержку — свободные места на комбинезонах есть», — добавил Чепиков.


О финансовых проблемах организации, в частности, говорил и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Он возложил ответственность на главу СБР Владимира Драчева и баллотировавшегося на пост президента союза Виктора Майгурова. Тихонов обвинил Драчева в том, что тот не сдержал обещания по привлечению новых инвестиций в организацию.

Российские биатлонисты принимают участие в Кубке мира. Этап в Оберхофе проходит с 9 по 12 января, пишет lenta.ru
 
 
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Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков прокомментировал финансовую ситуацию в организации. Его слова прозвучали в эфире «Матч ТВ».
 
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