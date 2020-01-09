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В Гомельском районе неизвестный ограбил банк. Мужчину ищут

10.01.2020 18:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомельской области мужчина зашел в банк, забрал деньги и скрылся. 

По информации МВД, происшествие случилось 10 января около 16 часов в поселке Большевик. Мужчина зашел в отделение банка на улице Советской, завладел деньгами, угрожая похожим на пистолет предметом, и скрылся.  

В Гомельском районе неизвестный ограбил банк. Мужчину ищут
Фото: МВД

Операторы банка сообщили, что неизвестный забрал 4000 белорусских рублей, 1000 долларов США и 30 тысяч российских рублей.  

На вид мужчине около 30-40 лет, рост 180-190 сантиметров, плотного телосложения.  

В Гомельском районе неизвестный ограбил банк. Мужчину ищут
Фото: МВД

Он был одет в черную куртку с капюшоном, черные брюки, коричневые ботинки. Лицо было скрыто шарфом с красными продольными полосами. Предположительно, мужчина был в перчатках, при себе имел полиэтиленовый пакет.  

В области введен план «Сирена», на розыск нападавшего ориентированы ближайшие наряды милиции и приданных сил.  

В августе в Минске ограбили ювелирный магазин. Спустя время подозреваемые были задержаны.  

«Часть похищенного им удалось сбыть» – здесь подробнее.  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Гомельской области мужчина зашел в банк, забрал деньги и скрылся.  По информации МВД, происшествие случилось 10 января около 16 часов в поселке...
 
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