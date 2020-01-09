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«Можно отнести к высококачественной нефти». В Гомельской области открыли три новые залежи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Три новые залежи углеводородов открыты в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о Гарцевском нефтяном месторождении Припятского прогиба (точнее, о его Южном блоке). По предварительной оценке, геологические запасы здесь составляют порядка 800 тысяч тонн.
О перспективах разработки Гарцевского нефтяного месторождения заговорили в 2015-м. Сегодня можно констатировать: все расчеты подтвердились практикой. Первая промышленная скважина фактически готова.
Сергей Легенький, главный инженер Светлогорского управления буровых работ РУП «ПО «Белоруснефть»:
Под солевым куполом оказалось то, что искали: мощный нефтеносный горизонт. При испытаниях скважина дала приток нефти 100 тонн в сутки.
Александр Добриян, корреспондент:
Полученная нефть по своим свойствам максимально приближена к стандарту Brent и существенно превосходит, скажем, российскую марку экспортной нефтяной смеси Urals.
Александр Цыбраков, директор Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти:
С введением в эксплуатацию новой скважины количество действующих нефтяных месторождений в Беларуси увеличивается до 62.
Петр Повжик, заместитель генерального директора РУП «ПО «Белоруснефть»:
Геологоразведочные работы в 2020 году достигнут максимальных за последнюю четверть века объемов. Именно вложения в поиск и разработку новых месторождений позволяют вот уже четвертый год кряду наращивать в Беларуси объемы добычи нефти. В 2020 этот показатель должен превысить 1 миллион 700 тысяч тонн.
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Новости Беларуси. Три новые залежи углеводородов открыты в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о Гарцевском нефтяном...
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