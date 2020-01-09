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«Можно отнести к высококачественной нефти». В Гомельской области открыли три новые залежи

10.01.2020 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Три новые залежи углеводородов открыты в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о Гарцевском нефтяном месторождении Припятского прогиба (точнее, о его Южном блоке). По предварительной оценке, геологические запасы здесь составляют порядка 800 тысяч тонн.

«Можно отнести к высококачественной нефти». В Гомельской области открыли три новые залежи

Продолжит тему корреспондент Александр Добриян.

О перспективах разработки Гарцевского нефтяного месторождения заговорили в 2015-м. Сегодня можно констатировать: все расчеты подтвердились практикой. Первая промышленная скважина фактически готова.

«Можно отнести к высококачественной нефти». В Гомельской области открыли три новые залежи

Сергей Легенький, главный инженер Светлогорского управления буровых работ РУП «ПО «Белоруснефть»:
Одна из сложных скважин. У нас легких скважин не бывает. В процессе строительства столкнулись с течением соли, с выпучиванием глинисто-галитовых отложений (глинами). Время, которое потратили буровая бригада, чтобы дойти до забоя в 4320 метров – более двух месяцев.

«Можно отнести к высококачественной нефти». В Гомельской области открыли три новые залежи

Под солевым куполом оказалось то, что искали: мощный нефтеносный горизонт. При испытаниях скважина дала приток нефти 100 тонн в сутки.

«Можно отнести к высококачественной нефти». В Гомельской области открыли три новые залежи

Александр Добриян, корреспондент:
Это образец нефтеносной породы с глубины 4100 метров. Пористая структура доломита, словно губка, за миллионы лет впитала углеводороды. Такую структуру геологи считают практически идеальной: она позволяет извлечь из нефтеносного слоя максимальное количество нефти.

«Можно отнести к высококачественной нефти». В Гомельской области открыли три новые залежи

«Можно отнести к высококачественной нефти». В Гомельской области открыли три новые залежи

Полученная нефть по своим свойствам максимально приближена к стандарту Brent и существенно превосходит, скажем, российскую марку экспортной нефтяной смеси Urals.

«Можно отнести к высококачественной нефти». В Гомельской области открыли три новые залежи

Александр Цыбраков, директор Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти:
Нефти основных наших месторождений по своему качеству достаточно высокого уровня. Прежде всего они малосернистые, отсутствие серы. Это подвижная нефть, достаточно легкая. Соответственно, выход нефтепродуктов достаточно высок. То есть можно отнести к высококачественной нефти.

«Можно отнести к высококачественной нефти». В Гомельской области открыли три новые залежи

С введением в эксплуатацию новой скважины количество действующих нефтяных месторождений в Беларуси увеличивается до 62.

«Можно отнести к высококачественной нефти». В Гомельской области открыли три новые залежи

Петр Повжик, заместитель генерального директора РУП «ПО «Белоруснефть»:
Предварительные оценки ресурсного потенциала показали, что что на данном месторождении благодаря бурению и открытию трех новых объектов мы получим прирост запасов не менее 800 тысяч тонн. Для нас очень перспективным является открытие новых залежей именно в этом регионе центральной структурной зоны, потому что открывается новый ресурсный потенциал этого направления. В настоящий момент мы заканчиваем здесь сейсмические работы 3D на Восточном Великоборском участке и планируем в 2020-2021 годах пробурить дополнительно не менее семи поисково-разведочных скважин.

«Можно отнести к высококачественной нефти». В Гомельской области открыли три новые залежи

Геологоразведочные работы в 2020 году достигнут максимальных за последнюю четверть века объемов. Именно вложения в поиск и разработку новых месторождений позволяют вот уже четвертый год кряду наращивать в Беларуси объемы добычи нефти. В 2020 этот показатель должен превысить 1 миллион 700 тысяч тонн.

«Можно отнести к высококачественной нефти». В Гомельской области открыли три новые залежи

Люди в материале: Сергей Легенький, Александр Добриян, Александр Цыбраков, Петр Повжик
 
 
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Новости Беларуси. Три новые залежи углеводородов открыты в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о Гарцевском нефтяном...
 
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