Что делать, если вы стали жертвой интернет-мошенников: 7 шагов

Источник материала: Myfin

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На сегодняшний день наиболее распространенными формами мошенничества в интернете являются:



рассылка (СМС, e-mail, в мессенджерах) предложений об участии в проектах, для вступления в которые необходима уплата взноса или передача личных данных , распространение сведений о выигрышах в конкурсах и акциях, для получения которого необходимо перевести определенную сумму или сообщить данные банковской карты ;

или , распространение сведений о выигрышах в конкурсах и акциях, для получения которого необходимо перевести определенную сумму или сообщить данные ; рассылка вредоносных писем и сообщений, содержащих ссылки на установку вредоносного ПО под видом лицензионного, которое впоследствии «вытягивает» персональные данные из девайса;

под видом лицензионного, которое впоследствии «вытягивает» персональные данные из девайса; «сайты-фальшивки» - на первый взгляд внешне не отличимые от искомых веб-сайтов (аналогичная структура и оформление, сходный до степени смешения домен), на которых не подозревающий пользователь вводит свои персональные данные;

- на первый взгляд внешне не отличимые от искомых веб-сайтов (аналогичная структура и оформление, сходный до степени смешения домен), на которых не подозревающий пользователь вводит свои персональные данные; взлом аккаунтов в соцсетях для распространения просьб о материальной помощи на благотворительные цели (например, под видом перевода денег для больных родственников, детских домов, приютов и тд.);

для распространения просьб о материальной помощи на благотворительные цели (например, под видом перевода денег для больных родственников, детских домов, приютов и тд.); взлом и блокировка аккаунтов с большой аудиторией , для восстановления доступа к которым мошенники требуют перевода денег;

, для восстановления доступа к которым мошенники требуют перевода денег; звонки от имени представителей обслуживающего банка, требующих под различными предлогами сообщить им данные банковской карты и иные персональные данные (вишинг).

Что же делать, если мошенничество уже состоялось?

1. Сохраняем спокойствие

Первое и универсальное правило – не поддаваться панике. Важно понимать, что существует целый комплекс доступных мер для противодействия такого рода хищениям, эффективность которых главным образом определяется быстротой вашей реакции.



2. Блокируем карту

Если вы понимаете, что стали жертвой мошенничества, а злоумышленники получили доступ к вашим персональным данным, то немедленно заблокируйте банковские карты. Заблокировать карту можно следующими способами:

позвонить в круглосуточный контакт-центр обслуживающего банка (обычно номер указан на обороте пластиковой карты);

позвонить напрямую в круглосуточную сервисную службу Банковского процессингового центра (8-(017)-299-25-26);

через мобильный или интернет-банкинг;

через SMS-банкинг;

в отделении банка.

3. Фиксируем информацию

При наличии возможности необходимо «по горячим следам» зафиксировать всю имеющуюся информацию о злоумышленнике: скриншоты (веб-сайта, социальной сети, переписки), имена, адреса, информацию, озвученную в ходе диалога, иные характерные особенности. В дальнейшем такие сведения могут быть очень полезны для установления и поиска виновных лиц.

4. Обращаемся в банк

Сообщите в обслуживающий банк о хищении денег. На основании обращения банк проведет внутреннюю проверку, результаты которой также могут быть полезны для расследования инцидента.

Рекомендуем также запросить письменное подтверждение от банка о противоправном выводе денежных средств с ваших расчетных счетов – эта информация поможет точнее определить размер имущественного ущерба от действий злоумышленников.

5. Обращаемся в правоохранительные органы

Не стоит думать, что раз вы не знаете ничего о злоумышленнике, то дело безнадежно. За время существования интернет-мошенничества правоохранительные органы выработали эффективные меры расследования подобных дел.

Также не стоит отказываться от обращения в милицию по причине небольшой суммы похищенных денег: любые сведения о злоумышленниках помогают в раскрытии преступлений. Вполне вероятно, что вы не единственная жертва противоправных действий.

Для справки



В зависимости от обстоятельств совершения обманных действий и размера похищенного за мошенничество в интернете предусматривается административная ответственность до 30 базовых величин или уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 12 лет



5.1. Составляем заявление

При размере ущерба, превышающем предельные значения, установленные Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, наступает уголовная ответственность.

Заявление должно быть составлено на бумажном носителе от руки или напечатано на компьютере. Заявление составляется в свободной форме с обязательным указанием следующих данных:

наименование органа (должность и ФИО должностного лица) в который (которому) подается заявление;

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (организации)-заявителя, место жительства (место нахождения), контактный номер телефона;

изложение всех известных заявителю сведений о совершенном преступлении;

перечень прилагаемых к заявлению документов (при их наличии);

дату и подпись гражданина (представителя организации с печатью организации).

Рекомендации для изложения сведений в заявлении:

укажите имя, место нахождения злоумышленника. Если эти сведения вам не известны, опишите стиль и особенности устной и письменной речи, какие-либо дефекты, акцент, голос, фоновый шум (при наличии);

ситуацию описывайте в хронологическом порядке;

укажите, каким именно образом преступник вас обманул, в чем заключался обман или злоупотребление доверием;

укажите точный размер похищенных средств (если это возможно) или определите предполагаемый размер причиненного ущерба (можно ориентироваться на рыночную стоимость похищенного имущества);

не допускайте указания в заявлении оскорбительных слов угроз, нецензурных слов, не называйте злоумышленника «преступником» или «мошенником»;

можно отразить ФИО и контактные данные лиц, которым известно о произошедшем инциденте, а также данные иных жертв от аналогичных действий;

просьба о возбуждении уголовного дела по факту указанной в заявлении информации либо о проведении проверки по факту мошеннических действий;

список приложений. К заявлению можно приложить имеющиеся скриншоты, документы из банка.

5.2. Подаем заявление в правоохранительный орган:

Для более быстрого реагирования и ускорения процесса заявление следует подавать лично лицу, пострадавшему от действий злоумышленников, в управление «К» - это структурное подразделение МВД по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий или в Главное управление МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК). Все контактные данные по ссылке здесь и здесь.

Также заявление можно подать в РУВД (РОВД) по месту жительства и (или) месту совершения хищения по усмотрению заявителя.

В данных органах о принятии заявления вам будет выдан документ о регистрации заявления с указанием должностного лица, его принявшего, времени регистрации и регистрационным номером. В дальнейшем по данному документу вы сможете уточнить статус поданного заявления.

Отказ в принятии заявления о преступлении может быть обжалован в прокуратуру.

На основании поступившего обращения будет проведена предварительная проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в таковом.

6. Куда обращаться помимо милиции?

В случае, если в результате обмана денежные средства были перечислены мошенникам через электронную платежную систему (например, EasyPay, WebPay и тд.), то имеет смысл обратиться в службу поддержки этой платежной системы. Служба поддержки может заблокировать аккаунт (кошелек) злоумышленника, что поможет предотвратить или помешать другим потенциальным хищениям.

На «сайт-фальшивку» можно пожаловаться, отправив обращение с просьбой о блокировке в Министерство информации Республики Беларусь, в том числе заполнив электронную форму на сайте, а также через специальные сервисы, предназначенные для блокирования вредоносных сайтов:

https://cert.by/ (национальный сегмент cети Интернет);

(национальный сегмент cети Интернет); https://www.google.com/safebrowsing/report_phish/?hl=ru ;

; http://virusdesk.kaspersky.ru/ ;

; https://analysis.avira.com/ru/submit-urls .

7. Как вернуть деньги?

После установления злоумышленников и в ходе рассмотрения дела в суде вы (ваши представители) можете заявить требования о возмещении имущественного и морального вреда, причиненного в результате мошеннических действий лица.

В таком случае вы как потерпевшая сторона будете освобождены от уплаты государственной пошлины. Также можно заявить иск в суд и в порядке гражданского судопроизводства, уже после постановления приговора по уголовному делу.