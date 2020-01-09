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Что делать, если вы стали жертвой интернет-мошенников: 7 шагов
Источник материала: Myfin
На сегодняшний день наиболее распространенными формами мошенничества в интернете являются:
Что же делать, если мошенничество уже состоялось?
1. Сохраняем спокойствие
Первое и универсальное правило – не поддаваться панике. Важно понимать, что существует целый комплекс доступных мер для противодействия такого рода хищениям, эффективность которых главным образом определяется быстротой вашей реакции.
2. Блокируем карту
Если вы понимаете, что стали жертвой мошенничества, а злоумышленники получили доступ к вашим персональным данным, то немедленно заблокируйте банковские карты. Заблокировать карту можно следующими способами:
3. Фиксируем информацию
При наличии возможности необходимо «по горячим следам» зафиксировать всю имеющуюся информацию о злоумышленнике: скриншоты (веб-сайта, социальной сети, переписки), имена, адреса, информацию, озвученную в ходе диалога, иные характерные особенности. В дальнейшем такие сведения могут быть очень полезны для установления и поиска виновных лиц.
4. Обращаемся в банк
Сообщите в обслуживающий банк о хищении денег. На основании обращения банк проведет внутреннюю проверку, результаты которой также могут быть полезны для расследования инцидента.
Рекомендуем также запросить письменное подтверждение от банка о противоправном выводе денежных средств с ваших расчетных счетов – эта информация поможет точнее определить размер имущественного ущерба от действий злоумышленников.
5. Обращаемся в правоохранительные органы
Не стоит думать, что раз вы не знаете ничего о злоумышленнике, то дело безнадежно. За время существования интернет-мошенничества правоохранительные органы выработали эффективные меры расследования подобных дел.
Также не стоит отказываться от обращения в милицию по причине небольшой суммы похищенных денег: любые сведения о злоумышленниках помогают в раскрытии преступлений. Вполне вероятно, что вы не единственная жертва противоправных действий.
Для справки
В зависимости от обстоятельств совершения обманных действий и размера похищенного за мошенничество в интернете предусматривается административная ответственность до 30
5.1. Составляем заявление
При размере ущерба, превышающем предельные значения, установленные Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, наступает уголовная ответственность.
Заявление должно быть составлено на бумажном носителе от руки или напечатано на компьютере. Заявление составляется в свободной форме с обязательным указанием следующих данных:
Рекомендации для изложения сведений в заявлении:
5.2. Подаем заявление в правоохранительный орган:
Для более быстрого реагирования и ускорения процесса заявление следует подавать лично лицу, пострадавшему от действий злоумышленников, в управление «К» - это структурное подразделение МВД по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий или в Главное управление МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК). Все контактные данные по ссылке здесь и здесь.
Также заявление можно подать в РУВД (РОВД) по месту жительства и (или) месту совершения хищения по усмотрению заявителя.
В данных органах о принятии заявления вам будет выдан документ о регистрации заявления с указанием должностного лица, его принявшего, времени регистрации и регистрационным номером. В дальнейшем по данному документу вы сможете уточнить статус поданного заявления.
Отказ в принятии заявления о преступлении может быть обжалован в прокуратуру.
На основании поступившего обращения будет проведена предварительная проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в таковом.
6. Куда обращаться помимо милиции?
В случае, если в результате обмана денежные средства были перечислены мошенникам через электронную платежную систему (например, EasyPay, WebPay и тд.), то имеет смысл обратиться в службу поддержки этой платежной системы. Служба поддержки может заблокировать аккаунт (кошелек) злоумышленника, что поможет предотвратить или помешать другим потенциальным хищениям.
На «сайт-фальшивку» можно пожаловаться, отправив обращение с просьбой о блокировке в Министерство информации Республики Беларусь, в том числе заполнив электронную форму на сайте, а также через специальные сервисы, предназначенные для блокирования вредоносных сайтов:
7. Как вернуть деньги?
После установления злоумышленников и в ходе рассмотрения дела в суде вы (ваши представители) можете заявить требования о возмещении имущественного и морального вреда, причиненного в результате мошеннических действий лица.
В таком случае вы как потерпевшая сторона будете освобождены от уплаты государственной пошлины. Также можно заявить иск в суд и в порядке гражданского судопроизводства, уже после постановления приговора по уголовному делу.
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