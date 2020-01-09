На международной выставке в Минске представят новинки зарубежных издательств

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск готовится к международной книжной выставке – она откроется в начале февраля, передает «МИР 24».



Свои новинки представят крупнейшие издательства разных стран. В этот раз гвоздем экспозиции стали книги из США. Ну а почетным гостем будет Россия. Выставка продлится пять дней.



«Очень приятно, что под самый конец года у нас вышли произведения Якуба Коласа, Янки Купалы и Максима Богданович, вышли в переводе на корейский язык в Южной Корее. И благодаря нашим контактам в Китае выйдет сборник, где будет представлена современная белорусская проза и поэзия», – поделился директор издательства Александр Бадак.

«Начали издавать серию «Путешествие по родной земле». В прошлом году у нас вышло пять книг, посвященных разным регионам нашей страны. Это небольшие краеведческие, но хорошо оформленные книги. В этом году мы хотим сделать такой же альбом про нашего известного ювелира Кузьмича, которого хорошо все знают по реконструкции креста Евфросинии Полоцкой. Как бы к ювелирному искусству у нас мало когда кто обращался. Это в новинку», - рассказал директор издательства Сергей Пешин.



Беларусь остается одной из самых читающих стран. Ежегодно там издают больше 9-и тысяч книг.