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На международной выставке в Минске представят новинки зарубежных издательств
10.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск готовится к международной книжной выставке – она откроется в начале февраля, передает «МИР 24».
«Начали издавать серию «Путешествие по родной земле». В прошлом году у нас вышло пять книг, посвященных разным регионам нашей страны. Это небольшие краеведческие, но хорошо оформленные книги. В этом году мы хотим сделать такой же альбом про нашего известного ювелира Кузьмича, которого хорошо все знают по реконструкции креста Евфросинии Полоцкой. Как бы к ювелирному искусству у нас мало когда кто обращался. Это в новинку», - рассказал директор издательства Сергей Пешин.
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Беларусь остается одной из самых читающих стран. Ежегодно там издают больше 9-и тысяч книг.
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