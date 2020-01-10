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На матче «Динамо» - «Витязь» установлен антирекорд посещаемости «Минск-Арены» в КХЛ
Источник материала: Tut.by
Матч минского «Динамо» и подольского «Витязя» посетили всего 5372 зрителя. Это стало антирекордом для «Минск-Арены» за все время игры «зубров» на этой площадке в КХЛ.
Напомним, что накануне «Динамо» не могло победить дома в течение девяти игр подряд, что также является антирекордом. В пятницу подопечные Крэйга Вудкрофта все-таки вырвали
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Матч минского «Динамо» и подольского «Витязя» посетили всего 5372 зрителя. Это стало антирекордом для «Минск-Арены» за все время игры «зубров» на этой площадке в...
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