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На матче «Динамо» - «Витязь» установлен антирекорд посещаемости «Минск-Арены» в КХЛ

10.01.2020 22:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Матч минского «Динамо» и подольского «Витязя» посетили всего 5372 зрителя. Это стало антирекордом для «Минск-Арены» за все время игры «зубров» на этой площадке в КХЛ.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, что накануне «Динамо» не могло победить дома в течение девяти игр подряд, что также является антирекордом. В пятницу подопечные Крэйга Вудкрофта все-таки вырвали победу со счетом 3:2.



 
Теги: Минск
 
 
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Матч минского «Динамо» и подольского «Витязя» посетили всего 5372 зрителя. Это стало антирекордом для «Минск-Арены» за все время игры «зубров» на этой площадке в...
 
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