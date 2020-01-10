На матче «Динамо» - «Витязь» установлен антирекорд посещаемости «Минск-Арены» в КХЛ

Источник материала: Tut.by

Матч минского «Динамо» и подольского «Витязя» посетили всего 5372 зрителя. Это стало антирекордом для «Минск-Арены» за все время игры «зубров» на этой площадке в КХЛ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, что накануне «Динамо» не могло победить дома в течение девяти игр подряд, что также является антирекордом. В пятницу подопечные Крэйга Вудкрофта все-таки вырвали победу со счетом 3:2 .







