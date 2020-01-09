ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наталья Кочанова о приёмах граждан: мы видим в реальной жизни, как работают законы

10.01.2020 22:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 30 вопросов, от личных до общественно значимых. 10 января спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова провела прием граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее болезненные сферы – ЖКХ и социалка, практически все вопросы были из этой плоскости.

Наталья Кочанова о приёмах граждан: мы видим в реальной жизни, как работают законы

Такие встречи проходят постоянно. Для белорусов это возможность получить ответы на сложные, порой спорные вопросы, а для чиновников – узнать, что волнует общество. Именно на работу с населением всегда ориентирует чиновников Президент. Глава государства не устает повторять, что человек в центре всего, и решать его проблемы – главная задача управленцев. Кстати, этот прием показал, что многих обращений могло бы и не быть, если их вовремя решать на местном уровне.

Все подробности у корреспондента Евгения Пустового.

Наталья Кочанова о приёмах граждан: мы видим в реальной жизни, как работают законы

Василий Якушев более 40 лет работал в нефтепереработке. Будучи руководителем, тоже проводил приемы людей. А сейчас сам с документами в руках пришел в поисках правды. Его запатентованной разработкой пользуются, а положенные деньги перечислять забывают. Последней каплей для ветерана «Нафтана» стало молчание в ответ на его обращение.

Наталья Кочанова о приёмах граждан: мы видим в реальной жизни, как работают законы

Василий Якушев, ветеран-нефтепереработчик:
Было по нашему изобретению смонтировано устройство, которое помогает четко распределять потоки газо-сырьевой смеси. Таким образом была увеличена катализаторная система, и завод получил возможность получать дизельное топливо европейского качества.

Наталья Кочанова о приёмах граждан: мы видим в реальной жизни, как работают законы

В стране действует отлаженная система работы с обращениями белорусов. Помогать людям находить правду – это напутствие главы государства всем официальным лицам. В рабочих графиках руководителей ведомств и госорганов прием граждан – обязательный пункт.

Президент Беларуси: «Нельзя растопыренными пальцами удерживать власть»

Непогода за окном передавала настроение людей, которые пришли 10 января на прием к спикеру Совета Республики. Наталье Кочановой удалось если не решить проблемы сразу, то хотя бы согреть вниманием пришедших людей.

Наталья Кочанова о приёмах граждан: мы видим в реальной жизни, как работают законы

Более 30 вопросов, и еще большее количество обратившихся. Некоторые проблемы волнуют сразу несколько человек, а в личной драме порой отражается общественная проблема. За правдой к официальному лицу даже приходили, скрывая свое лицо. Жена пьет и живет под одной крышей с детьми, которых воспитывает отец. И все якобы по букве закона.

Вот такая форма общения парламентариев с людьми – самый короткий путь в поиске верных законодательных инициатив.

Наталья Кочанова о приёмах граждан: мы видим в реальной жизни, как работают законы

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Законы должны идти от жизни. Они должны быть понятны людям. Поэтому, когда мы проводим приемы по личным вопросам и слышим, что волнует наших граждан – это должно учитываться при разработке законопроектов, когда вносятся корректировки, разрабатываются новые законопроекты или корректируются уже действующие. Мы видим в преломлении в реальной жизни как они работают, эти законы. Поэтому такая форма работы очень важна.

Наталья Кочанова о приёмах граждан: мы видим в реальной жизни, как работают законы

Жизнь подсказывает: 18-му декрету необходимы изменения, а механизму узаконивания пристроек в частном секторе столицы – новые подходы. Это тема – одна из самых острых в Минске. Общаясь с людьми, реагировать приходится не только согласно должностной инструкции, но зачастую просто по-человечески.

Наталья Кочанова о приёмах граждан: мы видим в реальной жизни, как работают законы

Основные темы обращений – ЖКХ и социалка. Кстати, среди обратившихся были и люди с активной гражданской позицией. Речь шла о строительстве мемориала и создании музея парламентаризма. Зачастую именно на высоком уровне приходится поднимать имидж власти, испорченный нерасторопными или равнодушными чинушами на местах. В общем, все происходит, как сказал один из обратившихся, так: всех обошел – и пришел к вам.

Наталья Кочанова: Если каждый на своём месте будет решать вопросы, то количество обращений уменьшится в разы

Все обращения будут рассмотрены. На них не просто дадут ответы, а по возможности решат. Сами приемы продолжаются, следите за публикациями графика в прессе.

Наталья Кочанова о приёмах граждан: мы видим в реальной жизни, как работают законы

Люди в материале: Василий Якушев, Наталья Кочанова
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Более 30 вопросов, от личных до общественно значимых. 10 января спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова провела прием граждан, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
На международной выставке в Минске представят новинки зарубежных издательств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика