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Наталья Кочанова о приёмах граждан: мы видим в реальной жизни, как работают законы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 30 вопросов, от личных до общественно значимых. 10 января спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова провела прием граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее болезненные сферы – ЖКХ и социалка, практически все вопросы были из этой плоскости.
Такие встречи проходят постоянно. Для белорусов это возможность получить ответы на сложные, порой спорные вопросы, а для чиновников – узнать, что волнует общество. Именно на работу с населением всегда ориентирует чиновников Президент. Глава государства не устает повторять, что человек в центре всего, и решать его проблемы – главная задача управленцев. Кстати, этот прием показал, что многих обращений могло бы и не быть, если их вовремя решать на местном уровне.
Василий Якушев более 40 лет работал в нефтепереработке. Будучи руководителем, тоже проводил приемы людей. А сейчас сам с документами в руках пришел в поисках правды. Его запатентованной разработкой пользуются, а положенные деньги перечислять забывают. Последней каплей для ветерана «Нафтана» стало молчание в ответ на его обращение.
Василий Якушев, ветеран-нефтепереработчик:
В стране действует отлаженная система работы с обращениями белорусов. Помогать людям находить правду – это напутствие главы государства всем официальным лицам. В рабочих графиках руководителей ведомств и госорганов прием граждан – обязательный пункт.
Непогода за окном передавала настроение людей, которые пришли 10 января на прием к спикеру Совета Республики. Наталье Кочановой удалось если не решить проблемы сразу, то хотя бы согреть вниманием пришедших людей.
Более 30 вопросов, и еще большее количество обратившихся. Некоторые проблемы волнуют сразу несколько человек, а в личной драме порой отражается общественная проблема. За правдой к официальному лицу даже приходили, скрывая свое лицо. Жена пьет и живет под одной крышей с детьми, которых воспитывает отец. И все якобы по букве закона.
Вот такая форма общения парламентариев с людьми – самый короткий путь в поиске верных законодательных инициатив.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Жизнь подсказывает: 18-му декрету необходимы изменения, а механизму узаконивания пристроек в частном секторе столицы – новые подходы. Это тема – одна из самых острых в Минске. Общаясь с людьми, реагировать приходится не только согласно должностной инструкции, но зачастую просто по-человечески.
Основные темы обращений – ЖКХ и социалка. Кстати, среди обратившихся были и люди с активной гражданской позицией. Речь шла о строительстве мемориала и создании музея парламентаризма. Зачастую именно на высоком уровне приходится поднимать имидж власти, испорченный нерасторопными или равнодушными чинушами на местах. В общем, все происходит, как сказал один из обратившихся, так: всех обошел – и пришел к вам.
Все обращения будут рассмотрены. На них не просто дадут ответы, а по возможности решат. Сами приемы продолжаются, следите за публикациями графика в прессе.
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Новости Беларуси. Более 30 вопросов, от личных до общественно значимых. 10 января спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова провела прием граждан, сообщили в...
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