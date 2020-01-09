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Третий Форум регионов Беларуси и Украины пройдет в Гродно

10.01.2020 23:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродно пройдет III Форум регионов Беларуси и Украины. Подготовка к нему уже началась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 20 февраля разработают и утвердят детальный план подготовки масштабного мероприятия. Оргкомитет возглавит заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко.

Третий Форум регионов Беларуси и Украины пройдет в Гродно

Такие форумы уже проходили в Житомире и в Гомеле. Их основная цель – заключение контрактов и укрепление двусторонних деловых связей. А еще традиционно в рамках форума проходят встречи на высшем уровне.

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Так, в 2019 году в Житомире впервые состоялись переговоры Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Можно ожидать, что главы государств встретятся и в Гродно в 2020 году.  

Третий Форум регионов Беларуси и Украины пройдет в Гродно

Люди в материале: Игорь Ляшенко
 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Гродно пройдет III Форум регионов Беларуси и Украины. Подготовка к нему уже началась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До 20 февраля...
 
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