В Минске микроавтобус вылетел с МКАД на развязку, врезался в VW и перевернулся на крышу

Источник материала: Tut.by

В Минске микроавтобус вылетел с МКАД, врезался в легковушку и опрокинулся. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





Происшествие случилось 10 января, около 18.40. Предварительно установлено, что 41-летний водитель микроавтобуса Peugeot ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Громова в направлении улицы Шаранговича в третьей полосе. При выборе скорости он не учел погодные условия и допустил занос транспортного средства.

В результате микроавтобус вылетел за пределы дороги, затем выехал на съезд с МКАД на улицу Слободскую и врезался в Volkswagen. После этого Peugeot снова выбросило за пределы проезжей части, где он опрокинулся на крышу.





На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.