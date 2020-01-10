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В Минске микроавтобус вылетел с МКАД на развязку, врезался в VW и перевернулся на крышу

10.01.2020 22:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске микроавтобус вылетел с МКАД, врезался в легковушку и опрокинулся. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Происшествие случилось 10 января, около 18.40. Предварительно установлено, что 41-летний водитель микроавтобуса Peugeot ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Громова в направлении улицы Шаранговича в третьей полосе. При выборе скорости он не учел погодные условия и допустил занос транспортного средства.

В результате микроавтобус вылетел за пределы дороги, затем выехал на съезд с МКАД на улицу Слободскую и врезался в Volkswagen. После этого Peugeot снова выбросило за пределы проезжей части, где он опрокинулся на крышу.


На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
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