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На территории Несвижского замка запланирован пожар. Спасатели проведут очередные учения

11.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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14 января на территории замкового комплекса в Несвиже пройдут масштабные учения.

События начнут разворачиваться на водоеме около замка. Вплавь и с помощью моторной лодки пловцы и водолазы будут спасать тонущих.

На территории Несвижского замка запланирован пожар. Спасатели проведут очередные учения

Одновременно с ЧС на акватории на подъезде к замку происходит условное ДТП, которое поставит перед спасателями много сложных задач, в том числе обнаружение источника ионизирующего излучения – с этим будут справляться структуры взаимодействия.

Далее учения переместятся непосредственно в замок, где происходит условный пожар. Администрация эвакуирует персонал и посетителей. Некоторые посетители окажутся отрезанными от путей спасения. Им на помощь придут спасатели на автоколенчатом подъемнике и эвакуируют людей с высоты. Кроме того, во внутреннем дворе замка установят «куб жизни» для возможного спасения людей с верхних этажей. Также работники МЧС проведут работу по тушению условного пожара на площади 150 м2 и эвакуацию материальных ценностей.

И в этот день будут подведены итоги работы за 2019 год.

По информации МЧС Республики Беларусь. Фото pixabay.com


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14 января на территории замкового комплекса в Несвиже пройдут масштабные учения. События начнут разворачиваться на водоеме около замка. Вплавь и
 
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