Выручка в магазинах в предпраздничные и праздничные дни увеличилась в 2—3 раза

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями















В течение предпраздничных и праздничных дней выручка в магазинах увеличилась примерно в 2—3 раза. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальник отдела развития торговли Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Дмитрий Плеханов.

Самыми популярными товарами для покупки в это время стали сувениры с новогодней символикой, например с изображением мыши. Востребованы были мелкие сувениры: брелоки, магниты, шары.



Часто покупали салфетки, кухонные наборы, постельные принадлежности, кружки, парфюмерно-косметические товары, часы и многое другое.



Новинками торговли стали литые искусственные хвойные деревья, сделанные из силикона или пластика.