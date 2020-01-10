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Выручка в магазинах в предпраздничные и праздничные дни увеличилась в 2—3 раза

11.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Выручка в магазинах в предпраздничные и праздничные дни увеличилась в 2—3 раза

В течение предпраздничных и праздничных дней выручка в магазинах увеличилась примерно в 2—3 раза. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальник отдела развития торговли Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Дмитрий Плеханов.

Самыми популярными товарами для покупки в это время стали сувениры с новогодней символикой, например с изображением мыши. Востребованы были мелкие сувениры: брелоки, магниты, шары. 

Часто покупали салфетки, кухонные наборы, постельные принадлежности, кружки, парфюмерно-косметические товары, часы и многое другое.

Новинками торговли стали литые искусственные хвойные деревья, сделанные из силикона или пластика.

 


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В течение предпраздничных и праздничных дней выручка в магазинах увеличилась примерно в 2—3 раза. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель
 
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