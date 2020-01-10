Владимир Копытов: в тех весах, где мы планируем завоевание лицензий, медалей, ребята подготовлены

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат Беларуси по борьбе. Спортсмены разыгрывают награды в трех видах: греко-римской, вольной у мужчин и женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».





10 января завершились поединки в греко-римской борьбе. В турнире принимают участие как молодые и перспективные, так и уже опытные спортсмены. Для них именно чемпионат Беларуси – отличный шанс показать себя тренерскому штабу сборной.





Владимир Копытов, главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе:

В некоторых весах есть приличная конкуренция, доказывают эти соревнования – напряженная борьба, очень интересные схватки. Сказать, что «выиграет этот, явный лидер» – такого нет.

Уровень у нас в некоторых весах очень приличный. В тех весах, где мы планируем завоевание лицензий, где мы планируем какие-то медали, ребята подготовлены.





Cкоро белорусские борцы отправятся на Олимпиаду в Токио. Пока у нас есть две путевки: по одной у представителей вольной и женской борьбы. Однако увеличить количество лицензий можно будет этой весной на двух турнирах. Представлять страну на квалификационных соревнованиях будут победители родного чемпионата.



