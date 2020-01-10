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Беларусь ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории

11.01.2020 00:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также повысили ставку налога на прибыль для организаций, которые занимаются транспортировкой нефти и нефтепродуктов. Она устанавливается в размере 50 %.

Беларусь ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории

Это необходимо, чтобы иметь источник денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий, если, к примеру, произойдет авария на нефтепроводе или другая непредвиденная ситуация. Кроме того, экологическим налогом облагается транзитная транспортировка по территории Беларуси нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также повысили ставку налога на прибыль для...
 
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