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«Иногда стоит сделать шаг назад, чтобы пойти вперед». Как декан стал айтишником в минской фирме

11.01.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До недавних пор Владимир Федосенко был деканом факультета повышения квалификации и переподготовки ИИТ БГУИР. Теперь же он работает инженером-программистом в минской IT-фирме. 42.TUT.BY поговорил с ним о том, как не бояться сменить профессию в 55 лет.


Если вы не учились в БГУИР и не пересекались с Владимиром Алексеевичем на IT-конференциях, то знайте: этот человек в разное время преподавал в Академии наук Беларуси, Высшем государственном колледже связи, ЕГУ, Академии управления, БГУ и БГУИР.

Он начал работать еще во время учебы — в лаборатории РТИ.

— В то время многие научные проекты шли при университетах. Поэтому кто хотел, бежал в лаборатории и просил: «Возьмите нас». И нас брали на работу, молодыми и неопытными, — вспоминает Владимир Федосенко. — Мы были готовы делать черновую работу, паять и программировать на низком уровне, в машинных кодах.

Уже к пятому курсу он стал членом проектной команды, занимающейся разработкой системы вибрационных испытаний быстро перемещающихся объектов «Персей-12». Правда, спустя месяц после запуска разработки в серийное производства Союз распался, так что выпускнику пришлось пойти по иному пути.

Владимир Алексеевич окончил учебу с высшим баллом — 5,0, что позволило ему выбирать работу себе по вкусу. Так, он отказался от места аспиранта Института технической кибернетики Академии наук и от должности инженера в НИИ ЭВМ, решив, что ему лучше остаться в родном университете.

Сейчас Владимир Алексеевич является кандидатом технических наук, автором более 80 научных и учебно-методических работ, в том числе 9 изобретений, сертифицированным SCRUM-мастером. Причем последнее получилось случайно: по словам Федосенко, он просто выиграл обучение с большой скидкой на одном из митапов. Подарок был без права передачи, так что Владимир Алексеевич сдал сертифицированный экзамен и стал SCRUM-мастером — человеком, который работает с командой и делает так, чтобы она достигала цели.

Кроме того, он прошел курс управления проектами в школе Алексея Минкевича (вице-президент центра разработки Juno в Минске, которая в 2019-м была приобретена Lyft).

«Мне говорили: «Ты посмотри, сколько тебе лет»


С 2008-го по 2019-й Владимир Федосенко был деканом факультета повышения квалификации и переподготовки ИИТ БГУИР. Но затем в институте сменился директор, поменялись порядки: в частности, деканам стало нельзя проводить занятия. И в августе Владимир Алексеевич решил сменить работу.

— Вначале были попытки поработать с коммерческими образовательными проектами из области IT. Но сейчас, видимо, образование не в стадии расцвета. Было много разговоров, но такого, что «приходи завтра на работу», не было, — поясняет он. — Еще до того, как я решил сменить работу, мой старый знакомый, который в свое время был заведующим кафедрой, ушел в лабораторию EPAM и сейчас работает на проекте. Я это запомнил и подумал: если что случится, то пойду в IT.

Конечно, были опасения. Мне говорили: «Ты посмотри, сколько тебе лет, все вокруг тебя вдвое моложе, к тому же как узнают, что ты был деканом, то не возьмут никуда». Мол, кто захочет иметь в подчинении человека, которому не так-то просто давать задания. И тут Dev Incubator (бесплатный проект, который «выращивает» джуниоров для IT-компаний. — Прим. TUT.BY).

Мы знакомы с его руководителем Сашей Мелещенко, пересекались по разным проектам. И он сказал, что мне стоит заняться направлением Salesforce (CRM платформа, разработанная специально для выполнения задач по продаже, обслуживанию, маркетингу, анализу и связям с клиентами. — Прим. TUT.BY). Это достаточно узкое и конкурентоспособное направление, с которым вполне можно войти на рынок труда.

Так что в следующие месяцы Владимир Алексеевич еженедельно посещал инкубатор, а по вечерам изучал новую для себя систему.

— Конечно, было непросто, все же дополнительная нагрузка, но зато интересно, — говорит он. — Когда ты начинаешь изучать новую область, в голове полная каша, и ты думаешь: «Зачем я в это ввязался? Все живут себе спокойно, приходят домой, смотрят сериалы, а ты тут вписался в новую тему и вечно занят». Конечно, твоя вечная занятость не сильно радует домашних.

И здесь важно общаться с ребятами поопытнее, которые могут тебя направить, подсказать, подбросить идею. Мы раз в неделю встречались в инкубаторе с профессиональными программистами, общались, что мне очень нравилось.


Фото: из архива Dev Incubator

— А ваши студенты в инкубаторе были?

— Да, но они быстро перестают робеть, когда видят, что мы примерно в одинаковых условиях.

Я считаю, что инкубатор — хорошая форма обучения, особенно для начинающих специалистов, которые не слишком уверены в своих силах. Потому что в инкубаторе тебе помогут, отшлифуют знания, разовьют твои скилы. И, конечно, там много людей, которые заинтересованы в получении работы и хотят знать как можно больше.

— Ребята вам помогали?

— Там была дружелюбная атмосфера, где все друг друга поддерживают. К тому же командные задания сплачивают коллектив.

Во время подготовки Владимиру Алексеевичу пришлось пройти много так называемых «бейджей» и «супербейджей», которые включают модули с теорией и практическими заданиями.

— Бывало, что примерное время прохождения указывалось как 4 часа, а на деле приходилось тратить 12 и более часов, — говорит он.

— То есть вы и работали, и учились одновременно?

— Основная нагрузка легла на осенний период, поэтому я не брал дополнительную ставку. Как живут доценты и преподаватели? Они берут максимально возможное количество учебных часов. Это зачастую не оставляет времени на саморазвитие и посещение конференций. Но так как в то время я уже знал, что буду искать работу, то ограничился одной ставкой. Да, просел за эти полгода в деньгах, но, мне кажется, оно того стоит. Иногда стоит сделать шаг назад, чтобы пойти вперед, — поясняет Федосенко.

«Айтишный путь — это большой труд»


В конце обучения Владимир Федосенко отправился на собеседование в минскую фирму Coral Team.

— Мне повезло, потому что главный технический специалист тогда был в командировке, — шутит он. — Я много готовился как раз к технической части, но в итоге больше спрашивали про опыт, проекты и чем бы я хотел заниматься.

А вот над техзаданием пришлось потрудиться.

— Айтишники считаются очень большими оптимистами в начале работы и очень большими пессимистами в конце. Мне тоже вначале задание показалось несложным, но затем обнаружились нюансы, которые не всегда можно предвидеть, пришлось прокачаться в некоторых темах. Так что я попутно проходил «бейджи» и узнавал ограничения самой системы. Но все равно было интересно, потому что это новый опыт, — признается Владимир Алексеевич. — На самом деле айтишный путь — это большой труд, нужно перелопатить большой пласт информации и разложить у себя в голове все по полочкам. Легких путей здесь не бывает. Может, кому и везет, но не мне.

— Зато с английским у вас проблем не было — вы ведь были на стажировке в Bailbrook College?

— Конечно, у меня нет «инязовского» произношения, но говорить и понимать можно, — улыбается Федосенко. — На стажировке я был в 1997-м, тогда работал в Академии наук, прошел от старшего инженера до научного сотрудника, стал кандидатом наук. И тут, возможно случайно, на меня вышли ребята из Высшего колледжа связи, который тогда пару лет как стал самостоятельным учебным заведением. Мне предложили поехать в Великобританию, однако не по «айтишной» специальности, а на курсы по менеджменту в информационных технологиях. Но при одном условии — что я потом прихожу к ним работать деканом.

Поначалу я отказался, так как помнил свое отношение к деканам: работать со студентами — дело хлопотное. Но мне сказали: «Либо вы едете в Англию деканом, либо вообще не едете».

Я подумал: когда еще представится такой шанс — и согласился. Но могу сказать, что по возвращении организовал обучение по тем курсам, которые готовил в Англии, так что не зря съездил. Правда, если бы я поехал туда сейчас, то больше времени отвел бы на развлечения, чем на учебу: многие радости остались в стороне. Зато мы почувствовали, что значит уважительное обращение. Например, когда ты можешь свободно работать по ночам в лабораториях и тебя никто не выгоняет и не ругает за то, что ты «тратишь электричество».

«Думаю, я в таком возрасте, что могу выбирать атмосферу по вкусу»


В итоге спустя месяцы обучения, командной работы и терпения Владимира Алексеевича приняли на работу в Coral Team: сейчас он инженер-программист, работает с SQL-серверами и заодно постигает Salesforce.

— Как здесь работается? Условия хорошие, график гибкий, команда доброжелательная, ребята все молодые и ориентированы на работу. Чувствуют себя все свободно: нет никаких подводных интриг, думаю, и «свадебных генералов» здесь нет. Очень хорошая атмосфера. Думаю, я в таком возрасте, что могу выбирать атмосферу по вкусу, — улыбается Владимир Алексеевич.

— А как жена относится к новой работе?

— Поддерживает меня в новых начинаниях. Но пока что я еще учусь, постигаю, приходится много думать и разговаривать.

— Если бы вам предложили работу в IT-вузе, о котором давно идет речь в ПВТ, вы бы согласились?

— Смотря как пойдет. Если создатели этого учреждения высшего образования возьмут модель существующего образования, то, наверное, работать там будет неинтересно.

Но если удастся собрать команду, которая не станет оглядываться на ограничения и запреты, постарается создать новую модель образования, то с большим удовольствием приму участие.

Но в компании тоже есть планы по развитию образования — в первую очередь создание в Минске центра сертификации Salesforce разработчиков. Так что, думаю, мой опыт все же будет применяться.

Александр Кулик, директор Coral Team, отмечает, что компания выбрала Владимира Алексеевича в том числе потому, что здесь «стараются не дискриминировать». К тому же это помогло уравновесить «молодую» команду.

— И, конечно, интересный опыт, интересный человек. Понятно, что нет такого, чтобы сразу был готов работать. Но поскольку мы сейчас берем много людей и учим на проекте, то нас это вполне устраивало. Мы часто берем умных людей из других сфер и «переучиваем», переквалифицируем в специалистов.

Мы поставили Владимира Алексеевича наполовину на Salesforce и наполовину на SQL. Пока что все удобно складывается, человек и работает, и учится.

 
Теги: Минск
 
 
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