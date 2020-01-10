Что изменилось в Беларуси с 1 января? И как это отразится на наших кошельках?

Источник материала: Вороновская газета





Новый год всегда приносит с собой перемены — они происходят как в жизни отдельного человека, так и всей страны. Мы решили рассказать о новшествах, которые затронут практически каждого из нас.

Базовая величина подросла

С 1 января 2020 года она равна 27 рублям. Соответственно, в стране увеличатся выплаты по налогам и сборам, поднимутся штрафы, подрастут пособия по безработице, стипендии и прочее.

Возрастут пособия, пошлины, стипендии

Согласно законодательству, пособие по безработице в Беларуси не может превышать 2 базовые величины. Значит, с нового года неработающие люди в нашей стране ежемесячно будут получать 54 рубля.

Вслед за базовой величиной увеличится также пошлина за выдачу нового паспорта — с 25,5 до 27 рублей. Если потребуется сделать его ускоренно, придется отдать 54 рубля.

С января до 27 рублей подорожали и услуги регистрации брака. Разница есть, но она не сильно ощутимая. Чего не скажешь о расторжении брака. С 1 января желающим развестись впервые придется выложить до 108 рублей, а те, кто разводится повторно, заплатят до 216 рублей.

Увеличились штрафы для водителей

Так, с нового года штраф за вождение в нетрезвом виде составит от 1350 до 2 700 белорусских рублей. Ранее за подобное нарушение водители платили от 1 275 до 2 550 рублей.

Также выросло административное наказание за вождение без техосмотра. При первом нарушении в течение года оно составит от 27 до 81 рубля, при повторном — от 54 до 162 рублей.

Изменилась «минималка»

С 1 января 2020 года минимальная заработная плата стала больше почти на 14% — теперь она составляет 375 рублей. Ниже этой суммы наниматель не имеет права оплачивать труд. Если сотрудник, который трудится на полную ставку и выполняет нормативный объем работ, получает меньше — значит, речь идет о нарушении трудового законодательства.

Зарплаты по-новому

С нового года зарплату бюджетникам начнут считать по-новому. Оплата труда будет производиться на основе тарифной системы, которая включает в себя базовую ставку в размере 185 рублей и 18-разрядную тарифную сетку (ранее была 27-разрядная). По мнению специалистов, такая структура оплаты труда гораздо проще: она состоит из оклада, стимулирующих выплат (надбавки, премии) и компенсирующих выплат (доплаты). Таким образом, у руководителей бюджетных организаций появится больше возможностей по стимулированию труда работников, в том числе и в выплате премий и надбавок.

Пенсионеры стали старше, а страховой стаж увеличился

С 1 января снова на полгода вырос пенсионный возраст. Это плановое повышение. С этого года белорусские мужчины смогут уйти на пенсию в 62 года, а женщины — в 57. Напомним, что пенсионный возраст в Беларуси начали повышать с 1 января 2017 года (ежегодно на 6 месяцев). Таким образом, еще через год, с 1 января 2021-го, мужчины будут выходить на заслуженный отдых в 62,5 года, женщины — в 57,5 года, а в 2022-м мужчины — в 63 года, женщины — в 58 лет.

Минимальный страховой стаж для всех повысился до 17,5 лет. Именно столько надо поработать, чтобы рассчитывать на получение трудовой пенсии. В обратном случае человек может претендовать только на социальную пенсию: мужчины с 65 лет, женщины — с 60-ти. На сегодня такое довольствие составляет 115,92 рубля.

Семейный капитал разрешили тратить

В Беларуси продлили программу семейного капитала — до 31 декабря 2024 года. Из нововведений: предполагается, что семья сможет распоряжаться средствами семейного капитала, не ожидая 18-летия ребенка. Например, для улучшения жилищных условий, образования одного из членов семьи, медицинского обслуживания. С 1 января 2020 года семейный капитал будут назначать в белорусских рублях. Его базовый размер составит 22,5 тыс. рублей. Эту сумму обещают ежегодно индексировать в зависимости от темпов инфляции.

В Беларуси создана база данных многодетных семей. На сегодня туда внесена личная информация о 106 тысячах многодетных семей (пока только ФИО, гражданство и место проживания). С нового года база начнет пополняться и другими сведениями: о выдаче удостоверения многодетной семьи, награждении орденом Матери, пособиях и семейном капитале.

Заработают спеццентры бюджетников

В ближайшее время в Беларуси могут появиться специальные центры, в которые переведут некоторых работников бюджетных организаций, например, бухгалтеров, финансистов, водителей, специалистов по ремонту. Создание таких организаций возложено на исполкомы. Изменения для работников бюджетных организаций введены президентским Указом №475 «Об обеспечении деятельности бюджетных организаций».

Ввозить и пересылать товары по-новому

С 1 января изменятся правила ввоза и пересылки товаров из-за границы. Изменения затронут неделимые товары весом больше 35 кг. Сейчас за них нужно платить таможенную пошлину со всей стоимости товара, а с 2020 года будем возмещать только превышение лимитов по весу или стоимости. Таким образом, ввозить тяжелые товары станет выгоднее.

Что касается посылок из-за границы, то таможенная пошлина за их перевес уменьшится вдвое — до 15% с превышения стоимостной или весовой норм (но не меньше 2 евро за 1 кг веса).

Оплата за «мобильник» на почте подорожала

С 1 января «Белпочта» берет комиссию за проведение платежа через ЕРИП в своих кассах — 60 копеек. Обывателям придется научиться оплачивать счета самостоятельно через платежно-справочные терминалы или посредством интернета, чтобы сэкономить. За оплату коммуналки комиссию не требуют. Не надо оплачивать услугу зачисления, если платежи идут в бюджет, на благотворительность, в пользу «Белтелекома» за телефон или самой «Белпочты».

Участников Великой Отечественной войны освободили от комиссии.

За зарплатой — в магазин

С 1 января в кассах некоторых сельских магазинов можно будет обналичивать заработную плату. За один раз разрешат снимать до 10 базовых величин (до 270 рублей). Для проведения такой банковской операции человеку необходимо хотя бы один раз рассчитаться за товар своей картой. Следующей операцией ему смогут провести снятие наличных с этой же или другой банковской карты. По информации Нацбанка, пока это пилотный проект, по всей стране нововведение будет действовать через 2 года.

Подготовила Татьяна Дудко.

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