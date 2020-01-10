Источник материала: Новости Волковыска

⭐ Александр Лукашенко 10 января 2020-го подписал указ №10 на тему подготовки и проведения чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2021 году. Международный турнир будет принимать Беларусь и Латвия❗

Сообщается, что документ разработан с учетом опыта проведения II Европейских игр и легкоатлетического матча Европа – США, которые прошли в 2019 году в Минске.

В указе Александра Лукашенко прописано комплексное решение вопросов подготовки чемпионата мира по хоккею, говорится в сообщении пресс-службы президента.

Указом устанавливается безвизовый режим для участников, организаторов соревнований и иностранных туристов, бесплатный проезд в общественном транспорте для аккредитованных лиц и освобождение от платы за проезд по платным автомобильным дорогам.

Документом также урегулированы вопросы медицинского обслуживания участников и гостей соревнований, использования государственного имущества, размещения социальной рекламы.

Предполагается также предоставить дирекции чемпионата мира беспроцентную возвратную бюджетную ссуду. Определенные меры должны позволить снизить затраты и обеспечить высокий уровень проведения мероприятия.

Чемпионат будет проходить в столицах двух государств – Минске и Риге. И Беларусь, и Латвия примут мировое хоккейное первенство во второй раз: в Латвии чемпионат мира проходил в 2006 году, а в Беларуси – в 2014 году.

Напомним, что на время чемпионата мира по хоккею, который проходил в Минске в 2014 году, также был введен безвизовый режим.