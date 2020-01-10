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Кредит на стройку дач и новые возможности мобильных приложений: топ банковских новостей за неделю
Источник материала: Tut.by
Праздники позади и банки потихоньку начинают радовать клиентов новыми услугами и возможностями. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что происходили на рынке банковских услуг на этой неделе.
Новый жилищный кредит
Теперь построить в кредит можно не только дом или квартиру, но и дачу и садовый домик. Новый продукт — «Стройдом» —
Кроме того, банк снизил ставки по обычными кредитам на жилье: до 12,47% годовых (ставка рефинансирования + 3,47 процентного пункта). До изменений ставка составляла 12,89%.
Ерип в QIWI Кошелек
Теперь пользователи международной платежной системы QIWI Кошелек имеют возможность оплачивать через ЕРИП более 220 услуг, в том числе за мобильную связь, интернет, банковские и коммунальные услуги, а также штрафы ГАИ.
Такую возможность ЕРИП
Специальный курс продажи валюты для вкладчиков
Специальный курс будет равен среднему арифметическому между курсами покупки и продажи валют по счетам физических лиц, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой, а также по операциям, совершенным при использовании банковской платежной карточки.
Правда, средства от продажи нельзя забрать с собой: они зачисляются в качестве суммы первоначального взноса во вклад.
Новые возможности мобильных приложений
Удобную покупку билетов
А в мобильном приложении
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