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Кредит на стройку дач и новые возможности мобильных приложений: топ банковских новостей за неделю

11.01.2020 08:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Праздники позади и банки потихоньку начинают радовать клиентов новыми услугами и возможностями. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что происходили на рынке банковских услуг на этой неделе.

Новый жилищный кредит


Теперь построить в кредит можно не только дом или квартиру, но и дачу и садовый домик. Новый продукт — «Стройдом» — предложил Беларусбанк. Ставка — 12,47% годовых (ставка рефинансирования + 3,47 процентного пункта). Кредит выдается на срок до 12 лет, в размере до 70 000 рублей.

Кроме того, банк снизил ставки по обычными кредитам на жилье: до 12,47% годовых (ставка рефинансирования + 3,47 процентного пункта). До изменений ставка составляла 12,89%.

Ерип в QIWI Кошелек

Теперь пользователи международной платежной системы QIWI Кошелек имеют возможность оплачивать через ЕРИП более 220 услуг, в том числе за мобильную связь, интернет, банковские и коммунальные услуги, а также штрафы ГАИ.

Такую возможность ЕРИП реализовал совместно с Банком Решение.

Специальный курс продажи валюты для вкладчиков

Белинвестбанк продлил до 30 июня акцию «Зеленый курс»: физические лица, которые откроют срочный безотзывный вклад, смогут продать банку доллары или евро (наличные или безналичные) по специальному курсу.

Специальный курс будет равен среднему арифметическому между курсами покупки и продажи валют по счетам физических лиц, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой, а также по операциям, совершенным при использовании банковской платежной карточки.

Правда, средства от продажи нельзя забрать с собой: они зачисляются в качестве суммы первоначального взноса во вклад.

Валютных вкладов с короткими сроками становится все меньше. Сколько на них можно заработать?

Новые возможности мобильных приложений


Фото: Katka Pavlickova / Unsplash

Удобную покупку билетов запустил Белгазпромбанк. В нем теперь доступны билетов на различные мероприятия: фильмы, спектакли, концерты, цирк, тренинги и спортивные состязания. Локация большинства мероприятий — Минск. Купить билеты можно без комиссии.

А в мобильном приложении Белагропромбанка теперь можно сменить пин-код для карточки (особенно полезно это будет тем, кто забыл его по каким-то причинам), также в смартфоне владельцы «пластика» Visa будут видеть все все скидки и привилегии, которые предлагает платежная система не только в Беларуси, но и по всему миру.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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