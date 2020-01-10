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Шанс для людей с алкогольной зависимостью. Новый проект запустили в Могилевской области

11.01.2020 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пилотный проект "Комплексная медицинская реабилитация граждан с синдромом зависимости от алкоголя в условиях ЛТП" начали реализовывать в Лечебно-трудовом профилактории №7 управления Департамента исполнения наказаний МВД по Могилевской области.

 Первыми участниками проекта на Могилевщине стал 21 человек с высоким и средним уровнем реабилитационного потенциала, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот проект реализуется Департаментом исполнения наказаний Министерства внутренних дел совместно с Министерством здравоохранения. Он включает в себя целый комплекс разнообразных мероприятий медицинской, социальной, психологической и воспитательной направленности. Участие в проекте добровольное. Для этого необходимо пройти несколько тестов и подтвердить свое желание стать на путь исправления. Мы должны давать шанс людям, которые хотят вернуться к нормальной жизни", - отметил начальник Департамента исполнения наказаний МВД Олег Маткин.



Для пилотного проекта в Лечебно-трудовом профилактории №7 отвели отдельное здание. Здесь шесть спальных комнат, в каждой размещаются по 3-4 человека. Есть столовая, где люди, проходящие лечение, получают трехразовое горячее питание. Отдельным блоком размещены кабинеты психиатра-нарколога, психолога и начальника отряда. Тут же размещаются учебные классы. Занятия разнообразные: просмотр и обсуждение тематических фильмов, чтение специализированной и классической литературы. Кроме этого, участники проекта работают с психиатром-наркологом и психологом как в группах, так и индивидуально. Проект разбит на несколько этапов. Первый и второй занимают около 14 дней. В этот период проводятся психологические тесты и мотивировочные интервью. Третий этап - реабилитация. Он может длиться от 5 до 10 месяцев.


Программу комплексной медицинской реабилитации с июня 2018 года реализуют на базе ЛТП №5 в Новогрудке и ЛТП №9 в Витебске. Сейчас с первыми выпускниками проекта продолжают работу на местах.

В Могилевской области такой проект реализуется впервые. Ежегодно в ЛТП №7 в Могилеве проходят реабилитацию около 800 мужчин. В планах на будущее создать на базе лечебно-трудового профилактория еще одну группу. Ее участниками станут те, кто впервые попал в ЛТП.
 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Пилотный проект "Комплексная медицинская реабилитация граждан с синдромом зависимости от алкоголя в условиях ЛТП" начали реализовывать в Лечебно-трудовом...
 
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