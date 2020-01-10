Беларусь ввела экологический налог на транзит нефти

Источник материала: Ежедневник





Для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%.

Александр Лукашенко подписал указ об введении экологического налога на транзит нефти по территории Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

— В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%, — говорится в сообщении.

Кроме того, признана объектом налогообложения экологическим налогом транзитная транспортировка по территории Беларуси нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.

Беларусь может попытаться использовать введение нового налога для повышения тарифов на транзит российской нефти, считает старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко: «Дополнительный налог не превысит нескольких десятков миллионов долларов, это не много для российской нефтяной отрасли, но даже его еще нужно как-то «повесить» на нефтяные компании», сообщают " Ведомости ".

Вряд ли введение экологического налога в период переговоров – простое совпадение, считает Маринченко: «Таким образом Минск пытается улучшить свою переговорную позицию и частично компенсировать выпадающие доходы от переработки российской нефти».

Вместе с тем, белорусские власти и вовсе могут приостановить транспортировку российской нефти за пределы страны по нефтепроводу «Дружба». Об этом TUT.BY сообщили источники, заслуживающие доверия. «Уже есть проект постановления [правительства], которым в числе прочего приостанавливается транспортировка нефти по „Дружбе“ в Европу», — сказал источник. По его словам, это необходимо для диверсификации поставок нефти в Беларусь.

В 2020 году Беларусь планировала на 16,6% увеличить тарифы на прокачку российской нефти по магистральным нефтепроводам, сообщала в декабре 2019 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Против предложенного Беларусью повышения тарифов выступала «Транснефть». «[Предложенное повышение] значительно выше предполагаемых величин после повышения тарифов летом и не подтверждено расчетами», – говорил советник президента «Транснефти» Игорь Демин (цитата по «Интерфаксу»). Если транспортные компании стран не достигнут договоренности, тарифные органы обеих стран должны проиндексировать тарифы до 15 января 2020 г. на 3,8–6,8%, полагала ФАС. Представитель службы сообщил, что совещание по утверждению тарифов на 2020 г. назначено на 13 января.

Беларусь предлагала повысить тариф на 21,7%, чтобы компенсировать потери «Гомельтранснефть Дружба» из-за попадания в белорусскую магистральную трубопроводную систему загрязненной российской нефти. Но российская сторона согласилась поднять тарифы только на 3,7% с 1 сентября 2019 года.