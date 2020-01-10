При прохождении техосмотра медсправка больше не нужна

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями















Также больше не понадобится разрешение органа связи на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронных средств — при их наличии в автомобиле. Для средств, которые перевозят опасные грузы, упразднен специальный сокращенный срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении в 6 месяцев.

При техосмотре водителю нужно иметь при себе разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Документ (сертификат) о прохождении гостехосмотра из указанного перечня исключен.

Изменения внесены в соответствии с Указом № 492 от 30 декабря 2019 года.