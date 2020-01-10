8 финансовых челленджей, которые можно начать в 2020 году

Источник материала: Tut.by

Традиционно Новый год заставляет нас задуматься над тем, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Мы предлагаем вам бросить себе восемь вызовов для достижения своих целей — накопить подушку безопасности или на первоначальный взнос по ипотеке и сделать первые шаги к созданию состояния, которого хватит, чтобы не работать до конца жизни.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Челлендж №1: месяц записывать расходы

Если вы до сих пор точно не знаете, почему вам не хватает денег до следующей зарплаты, пришло время это выяснить. Записывайте в телефон, приложение или в блокнот каждую свою трату в течение месяца. Затем изучите список своих трат. Попробуйте отказаться от 2–3 вещей, без которых смогли бы легко прожить. Сэкономленные деньги отправьте на формирование подушки безопасности или для накопления на мечту.

Челлендж №2: начать копить с маленькой суммы

Если вам тяжело откладывать даже 100 рублей в месяц, то начните с маленькой суммы, например с 10 рублей. Откладывайте их каждую неделю. Ведите дневник накопления.

Еще один из вариантов челленджа: каждую неделю увеличивать размер отчислений хотя бы на пару рублей.

Челлендж №3: 12 месяцев откладывать 10% своего дохода

Финансовые консультанты советуют в первую очередь создать «подушку безопасности», денег в которой хватит на 3–6 месяцев жизни без работы.

Если у вас еще нет таких денег, то самое время начать создавать этот чрезвычайный фонд. Каждый месяц откладывайте минимум 10% своей зарплаты наличными, на отдельный банковский счет или вклад. После того как переведете деньги, сделайте пометку в блокноте.

Как только сформируете «подушку безопасности», переходите к накоплениям на другие цели, например на первоначальный взнос по ипотеке или на новую машину.

Челлендж №4: готовить еду для работы дома



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Если вы любите перекусить во время рабочего обеда в кафе, то даже при средней стоимости бизнес-ланча в 5-7 рублей за год вы тратите приличную сумму денег. Заметно можно сэкономить, если готовить еду дома и приносить ее с собой на работу. Попробуйте делать так хотя бы 30 дней и подсчитать сэкономленные на этом деньги.

Челлендж №5: не покупать новую вещь, пока не избавишься от старой

Изучите свой гардероб и выберите вещи, которых больше всего. Например, платья, джинсы, туфли, ботинки и т. д. У кого-то дома может быть 50 пар обуви или 17 женских сумок.

Попробуйте в течение года не покупать новую вещь, пока не износите и не выбросите такую же старую. Чтобы не забыть, ведите дневник выброшенных вещей и купленных взамен новых. За год у вас должна сформироваться привычка. Она не позволит вашему гардеробу разрастись до небывалых размеров. Сэкономленные деньги можете потратить на что-то приятное, например на отпуск или на сбережения.

Челлендж №6: досрочно погашать кредиты

Если у вас есть один или несколько кредитов, то попробуйте раз в месяц гасить его или их досрочно. Так вы сэкономите на переплате процентов. Чем больше денег будете направлять на погашение, тем быстрее избавитесь от долгов и меньше заплатите за услугу. После отправки денег фиксируйте сумму досрочного погашения.

Челлендж №7: подсчитать для себя сумму Fuck you money и начать действовать

Fuck you money — это термин, обозначающий сумму, которой вам хватит до конца жизни, чтобы не работать (в оригинале — «послать все далеко и надолго»). Такие накопления позволят заняться по-настоящему любимым делом, путешествиями, воспитанием детей, жизнью в свое удовольствие.

Пора бы подсчитать эту сумму для себя. Подумайте, сколько денег вам нужно для комфортной жизни в месяц, умножьте эту цифру на 12, а затем на количество лет, которые хотели бы прожить.