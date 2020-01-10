Прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства на убыточных предприятиях Брестской области

Источник материала: Полесская правда



Прокуратура Брестской области проверила исполнение антикоррупционного законодательства неплатежеспособными организациями региона в 2018-2019 годах. Об этом сообщает служба информации прокуратуры Брестской области.

Одновременно прокуроры изучили, насколько эффективны меры местных исполнительных и распорядительных органов по снижению числа убыточных предприятий. Оказалось, что усилия по защите экономических интересов государства, включая антикоррупционную составляющую кадровой политики, были недостаточными.

Так, в 2019 году вступил в законную силу приговор суда в отношении исполнительного директора одного из ОАО, который путем злоупотребления служебными полномочиями похитил покрышки для тракторов. Согласно другому приговору бывший директор предприятия путем необоснованного назначения и начисления себе премиальных выплат без согласования с наблюдательным советом коммерческой организации похитил около 4 тыс. рублей.

Есть и иные примеры нарушений, которые указывают на необходимость выработать дополнительные меры по совершенствованию подбора, расстановки и продвижения кадров, оценки их профессионально-квалификационных качеств. Ряд недостатков в работе неплатежеспособных предприятий прокуроры установили в сфере закупок товаров.

По итогам проверки прокуратура Брестской области внесла представление в Брестский облисполком, в котором потребовала устранить выявленные нарушения. Исполнение акта надзора взято на контроль.