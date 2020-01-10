Умер правивший с 1970 года султан Омана

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С 2015 года Кабус бен Саид Аль Саид болел раком. Являясь абсолютных монархом, он был не только главой государства, но и главой правительства, верховным главнокомандующим, министром обороны, иностранных дел и финансов. Кабинет министров в Омане также назначается султаном.





У султана не было детей, и он публично не назначал преемника. Согласно уставу 1996 года, правящая семья должна выбрать преемника в течение трех дней. Если они не придут к согласию, то совет, в который входят представители армии, спецслужб, а также руководство Верховного суда и главы двух консультативных ассамблей, наделит властью персону, чье имя указано султаном в запечатанном письме.