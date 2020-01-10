Министр юстиции рассказал о подготовке проекта нового КОАП

Министр выделил следующие подходы для подготовки проекта КоАП:





ввести категоризацию правонарушений в зависимости от степени общественной опасности и тяжести последствий;





пересмотреть и дифференцировать административные взыскания, их вид и размер в зависимости от категории совершенного правонарушения и причиненного им вреда;





расширить перечень оснований для освобождения от применения мер административной ответственности, в том числе ввиду малозначительности совершенного деяния;









перевести ряд составов административных правонарушений в категорию проступков, возбуждение административного процесса по которым возможно только по жалобе потерпевших;





упорядочить сроки наложения административных взысканий;





сократить круг госорганов, наделенных правом составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях.



