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Министр юстиции рассказал о подготовке проекта нового КОАП
Источник материала: Партизан
Министр юстиции Олег Слижевский
Министр выделил следующие подходы для подготовки проекта КоАП:
ввести категоризацию правонарушений в зависимости от степени общественной опасности и тяжести последствий;
пересмотреть и дифференцировать административные взыскания, их вид и размер в зависимости от категории совершенного правонарушения и причиненного им вреда;
расширить перечень оснований для освобождения от применения мер административной ответственности, в том числе ввиду малозначительности совершенного деяния;
перевести ряд составов административных правонарушений в категорию проступков, возбуждение административного процесса по которым возможно только по жалобе потерпевших;
упорядочить сроки наложения административных взысканий;
сократить круг госорганов, наделенных правом составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях.
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Министр юстиции Олег Слижевский рассказал интернет-порталу PRAVO.BY о подготовке проекта нового Кодекса об административных правонарушениях.
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