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Министр юстиции рассказал о подготовке проекта нового КОАП

11.01.2020 09:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр юстиции Олег Слижевский рассказал интернет-порталу PRAVO.BY о подготовке проекта нового Кодекса об административных правонарушениях.

Министр выделил следующие подходы для подготовки проекта КоАП:

ввести категоризацию правонарушений в зависимости от степени общественной опасности и тяжести последствий;

пересмотреть и дифференцировать административные взыскания, их вид и размер в зависимости от категории совершенного правонарушения и причиненного им вреда;

расширить перечень оснований для освобождения от применения мер административной ответственности, в том числе ввиду малозначительности совершенного деяния;


перевести ряд составов административных правонарушений в категорию проступков, возбуждение административного процесса по которым возможно только по жалобе потерпевших;

упорядочить сроки наложения административных взысканий;

сократить круг госорганов, наделенных правом составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях.
 
 
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Министр юстиции Олег Слижевский рассказал интернет-порталу PRAVO.BY о подготовке проекта нового Кодекса об административных правонарушениях.
 
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