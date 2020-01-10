Сегодня продолжатся субботние прямые телефонные линии республиканских органов государственного управления

|Государственный орган
|ФИО, должность
|Телефон
|Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
|Вежновец Иван Валерьевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 327-61-21
|Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь
|Швец Олег Дмитриевич,
заместитель Министра
|8 (017) 200-46-15
| Министерство внутренних дел
Республики Беларусь
|Назаренко Юрий Геннадьевич,
заместитель Министра – командующий внутренними войсками полковник
|(8 017) 374-80-08, 374-80-09
|Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь
|Трубило Геннадий Алексеевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 200-19-00
|Министерство иностранных дел
Республики Беларусь
|Евдоченко Андрей Александрович,
первый заместитель Министра
|8 (017) 327-29-22
|Министерство информации
Республики Беларусь
|Бузовский Игорь Иванович,
заместитель Министра
|8 (017) 203-92-31
|Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь
|Шатравко Валентин Геннадьевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 200-46-05
|Министерство обороны
Республики Беларусь
|Равков Андрей Алексеевич,
Министр генерал-лейтенант
|8 (017) 297-10-22
|Министерство образования
Республики Беларусь
|Кадлубай Александр Владимирович,
заместитель Министра
| 8 (017) 222-68-48
|Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь
|Муквич Владимир Валерьевич,
заместитель Министра
|8 (017) 229-79-00
|Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
|Худолеев Александр Федорович,
первый заместитель Министра
|8 (017) 229-35-90
|Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
|Корбут Александр Николаевич,
заместитель Министра
|8 (017) 200-70-48
|Министерство промышленности
Республики Беларусь
|Огородников Александр Сергеевич,
заместитель Министра
|8 (017) 330-04-94
|Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь
|Нестерович Сергей Анатольевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 287-87-06
|Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь
|
Ломакина Алла Леоновна,
заместитель Министра
|8 (017) 327-69-27
|Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
|Александрович Наталья Николаевна,
заместитель Министра
|8 (017) 259-79-26
|Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь
|Лобович Андрей Валентинович,
первый заместитель Министра
|8 (017) 309-93-00
|Министерство финансов
Республики Беларусь
|Татаринович Владислав Викентьевич,
заместитель Министра
|8 (017) 309-40-00
|Министерство экономики
Республики Беларусь
|Матусевич Дмитрий Феофанович,
заместитель Министра
|8 (017) 200-05-03
|Министерство энергетики
Республики Беларусь
|Прудникова Ольга Филипповна,
заместитель Министра
|8 (017) 218-21-07
|Министерство юстиции
Республики Беларусь
|Старовойтов Николай Михайлович,
заместитель Министра
|8 (017) 200-96-84
| Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь
|Демиденко Игорь Михайлович,
первый заместитель Председателя
|8 (017) 280-91-00
|Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь
|Васильев Алексей Александрович,
первый заместитель Председателя
|8 (017) 284-67-72
|Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь
|Щербаков Сергей Сергеевич,
заместитель Председателя
|8 (017) 284-15-54
|Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь
|Полещук Леонид Леонидович,
заместитель директора Департамента по энергоэффективности
|8 (017) 338-50-51
|Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь
|Лаппо Анатолий Петрович,
Председатель генерал-майор
|8 (017) 327-01-76
|Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь
|Полудень Сергей Анатольевич,
заместитель Председателя
|8 (017) 218-90-00
|Национальный статистический комитет
Республики Беларусь
|Кухаревич Елена Ивановна,
заместитель Председателя
|8 (017) 368-20-69