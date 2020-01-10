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Сегодня продолжатся субботние прямые телефонные линии республиканских органов государственного управления

11.01.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Сегодня продолжатся субботние прямые телефонные линии республиканских органов государственного управления
По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, в субботу, 11 января, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по указанным телефонам.

Государственный орган ФИО, должность Телефон
Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь		 Вежновец Иван Валерьевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 327-61-21
Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь		 Швец Олег Дмитриевич,
заместитель Министра		 8 (017) 200-46-15
  Министерство внутренних дел
Республики Беларусь		 Назаренко Юрий Геннадьевич,
заместитель Министра – командующий внутренними войсками полковник		 (8 017) 374-80-08, 374-80-09
Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь		 Трубило Геннадий Алексеевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 200-19-00
Министерство иностранных дел
Республики Беларусь		 Евдоченко Андрей Александрович,
первый заместитель Министра		 8 (017) 327-29-22
Министерство информации
Республики Беларусь		 Бузовский Игорь Иванович,
заместитель Министра		 8 (017) 203-92-31
Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь		 Шатравко Валентин Геннадьевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 200-46-05
Министерство обороны
Республики Беларусь		 Равков Андрей Алексеевич,
Министр генерал-лейтенант		 8 (017) 297-10-22
Министерство образования
Республики Беларусь		 Кадлубай Александр Владимирович,
заместитель Министра		       8 (017) 222-68-48
Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь		 Муквич Владимир Валерьевич,
заместитель Министра		 8 (017) 229-79-00
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь		 Худолеев Александр Федорович,
первый заместитель Министра		 8 (017) 229-35-90
Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь		 Корбут Александр Николаевич,
заместитель Министра		 8 (017) 200-70-48
Министерство промышленности
Республики Беларусь		 Огородников Александр Сергеевич,
заместитель Министра		 8 (017) 330-04-94
Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь		 Нестерович Сергей Анатольевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 287-87-06
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь		  

Ломакина Алла Леоновна,
заместитель Министра

 8 (017) 327-69-27
Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь		 Александрович Наталья Николаевна,
заместитель Министра		 8 (017) 259-79-26
Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь		 Лобович Андрей Валентинович,
первый заместитель Министра		 8 (017) 309-93-00
Министерство финансов
Республики Беларусь		 Татаринович Владислав Викентьевич,
заместитель Министра		 8 (017) 309-40-00
Министерство экономики
Республики Беларусь		 Матусевич Дмитрий Феофанович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-05-03
Министерство энергетики
Республики Беларусь		 Прудникова Ольга Филипповна,
заместитель Министра		 8 (017) 218-21-07
Министерство юстиции
Республики Беларусь		 Старовойтов Николай Михайлович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-96-84
      Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь		 Демиденко Игорь Михайлович,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 280-91-00
Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь		 Васильев Алексей Александрович,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 284-67-72
Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь		 Щербаков Сергей Сергеевич,
заместитель Председателя		 8 (017) 284-15-54
Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь		 Полещук Леонид Леонидович,
заместитель директора Департамента по энергоэффективности		 8 (017) 338-50-51
Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь		 Лаппо Анатолий Петрович,
Председатель генерал-майор		 8 (017) 327-01-76
Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь		 Полудень Сергей Анатольевич,
заместитель Председателя		 8 (017) 218-90-00
Национальный статистический комитет
Республики Беларусь		 Кухаревич Елена Ивановна,
заместитель Председателя		 8 (017) 368-20-69
 
 
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> По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, в субботу, 11 января, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями...
 
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