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Какие ошибки можно обнаружить в названиях минских улиц

11.01.2020 11:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ошибки на аншлагах (именно так называются адресные таблички с указанием улицы и номера дома) иногда бросаются в глаза, раздражают или просто вызывают улыбку.

Какие ошибки можно обнаружить в названиях минских улиц
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Корреспондент агентства «Минск-Новости» выяснил, какие ляпы можно обнаружить в названиях столичных улиц.

Но чаще всего при современном ритме жизни многие из нас их просто не замечают. Мы решили включить максимальную наблюдательность и прогуляться в пределах нескольких кварталов от редакции, с пристрастием рассматривая надписи.

Улица Чернышевского

Ляпы долго искать не пришлось. Начнем с того, который прислал читатель. В кадре не аншлаг, но вполне себе указатель. Он до сих пор стоит (мы проверяли) при въезде в один из дворов с ул. Я. Коласа.

Как видим, автор эдакого орфографического чудовища Франкенштейна, собранного из русского и белорусского написаний фамилии известного философа, писателя и литературного критика, не стал заморачиваться и заглядывать в справочник, а написал так, как чувствовал. Хотя достаточно было просто пройти вглубь двора и увидеть грамотно оформленный аншлаг: «вуліца Чарнышэўскага».

Улица Сурганова

Идем на ул. Сурганова. Здесь по иронии судьбы рядом с Центром исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси (ул. Сурганова, 1 к. 2) расположились жилые дома № 3 и 5. На них — таблички с очевидной ошибкой: «вуліца СурганОва» вместо «вуліца Сурганава».

Интереснее всего, что более двух лет назад (если быть точным, в апреле 2017-го) мы уже писали об этих братьях-близнецах. И что изменилось? На доме № 3 починили и покрасили трубу, маленькая тройка к 2019-му приуныла и перевернулась вверх тормашками, а ошибка в написании улицы как была, так и осталась.

Переулок Калининградский

Возвращаясь в редакцию, прохожу мимо здания посольства Румынии в Беларуси (пер. Калининградский, 12). Решив сфотографировать аншлаг с ошибкой, достаю смартфон, но даже не успеваю словить объект в кадре, как меня одергивают: бдительный охранник призывает спрятать девайс обратно в карман. На доводы, что я, дескать, с благими намерениями, ошибку сфотографирую и уйду, получаю безапелляционную резолюцию: «Не можно».

Что ж, журналисты — народ запасливый. По возвращении на рабочее место выуживаю из личного архива фото той же ошибки родом… из 2010-го.

Сравнив оригинал снимка со сделанными недавно, можно заметить, как далеко шагнуло качество мобильной фотосъемки за 9 лет. И как не сдвинулась с места совершенно растерянная буква «ц» в белорусском варианте аншлага «завулак Калінінградскі».

В Институте языкознания имени Якуба Коласа, куда мы обратились за комментарием, отмечают: табличек с ошибками в Минске десятки. В названии некоторых улиц иногда делают сразу несколько ляпов.

— Например, улицу, названную в честь композитора Юрия Семеняко, которая по-белорусски правильно пишется «вуліца Семянякі», могут написать «вуліца Семенякі» или «вуліца Семеняка», хотя в белорусском мужские фамилии на -ка склоняются, — рассказывает директор учреждения Игорь Копылов. — К сожалению, ответственные за размещение аншлагов структуры за консультацией к нам не обращаются. Этот вопрос я как председатель Республиканской топонимической комиссии при НАН Беларуси поднимаю постоянно на заседаниях, конференциях, в публикациях, но пока отлаженной системы контроля нет. Если кто-то напишет об ошибках, возникнет резонанс, тогда могут обратиться, а так…

Евгений Садовский, заместитель директора по эксплуатации жилого фонда и производственным вопросам ЖКХ Первомайского района:

— За аншлаги на объектах жилого фонда отвечают ЖЭУ. В нашем районе таких участков шесть. Работники обследуют дома и, если видят, что аншлаги деформированы или есть ошибки, производят замену. Перед переписью населения многие таблички поменяли. Если горожане видят неточности в написании улицы, они могут обратиться в ЖЭУ, чтобы ошибку исправили.

От автора

Думается, в этой истории давно пора навести порядок. Вплоть до того, чтобы обязать все структуры, отвечающие за размещение аншлагов и указателей, предварительно консультироваться с языковедами по части орфографии. Минск — город немаленький, с каждым годом он становится больше. И таблички с нелепыми ошибками совершенно точно не добавляют столице позитивного имиджа в глазах гостей и коренных жителей. Да и глупо смотрятся, право слово.

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Теги: Минск
 
 
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Ошибки на аншлагах (именно так называются адресные таблички с указанием улицы и номера дома) иногда бросаются в глаза, раздражают или просто вызывают улыбку.
 
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