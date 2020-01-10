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Российские эксперты намекают Лукашенко: нужно быть осторожнее
Источник материала: Партизан
В последнее время президент Беларуси Александр Лукашенко разошелся на резкие заявления в адрес России. Сначала в интервью радио “Эхо Москвы” выдал в свет внутренние переговоры с Владимиром Путиным. Потом намекнул: Москва пытается подмять Минск под себя. А затем пожаловался: Россия не хочет продавать нефть по заниженным ценам.
Российские эксперты не оставили это без внимания. К их советам, естественно, вряд ли стоит прислушиваться, но стоит знать.
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- Конфиденциальность переговоров и информации - самый важный вопрос дипломатии, - отметил в беседе с
Что касается нефти. Если вы хотите цены, как в России, то мы должны быть единым целым. Но к нашим дружественным соседям мы относимся, как к отдельным самостоятельным государствам. А приоритеты России у нас находятся на первом месте. У нас есть Союзное государство с Беларусью. Но, к сожалению, оно не наполнено тем смыслом, который бы хотелось видеть. Если будет настоящая интеграция наших стран, то Лукашенко увидит единые цены. И получит того, что все хотят. А до этого можно обижаться, выдавать детали переговоров на “Эхо Москвы”. Но при этом нужно помнить и понимать - у Лукашенко свой госбюджет и свои избиратели, а у Путина свой бюджет и свои избиратели.
Соловьев - за Венедиктова
Телеведущий Владимир Соловьев уверен, что Лукашенко специально пошел на интервью к оппозиционной радиостанции - хотел вызвать раздражение у Москвы.
- Мы знаем, что у Лукашенко такого рода выступления всегда связаны с тяжелыми переговорами, которые идут с Москвой, - сказал “КП” Соловьев. - Свои резкие заявления он использует, как методы давления на переговорщиков с нашей стороны. При этом всегда известно, что эти выступления ни к чему не приводят. Об этом говорит даже его выбор СМИ - к кому он пошел на интервью. Человек, понимающий более тонко российскую политику, вряд ли бы отправился на “Эхо Москвы”, чтобы побеседовать серьезно. Это, похоже, специально было сделано, чтобы вызвать некое раздражение и недовольство. Однако, не думаю, что это хоть как-то повлияет на переговоры.
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В последнее время президент Беларуси Александр Лукашенко разошелся на резкие заявления в адрес России. Сначала в интервью радио “Эхо Москвы” выдал в свет...
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