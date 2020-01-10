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МНС напомнило белорусам о подаче деклараций по подоходному налогу

11.01.2020 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство по налогам и сборам напомнило физлицам о необходимости подачи деклараций по подоходному налогу. Срок их подачи в этом году — 31 марта. Уплатить налог нужно не позднее 1 июня.

Подача декларации является обязательной для резидентов страны, если они за год продали или провели иное возмездное отчуждение двух и более легковых автомобилей, или автомобиля с допустимой массой более 3 500 кг или в котором есть более восьми сидячих мест, кроме места водителя.

Декларация подается также если за последние пять лет человек продал более одного объекта недвижимости одного вида, либо доли в праве собственности на объект недвижимости.

Подать декларацию нужно и тем, кто продал или провел иное возмездное отчуждение доли (пая, части доли или пая) в уставном фонде организации иному физическому лицу.

Также декларацию обязаны подать те, кто получил от физлиц денежные подарки или доход в виде недвижимого имущества по договору ренты бесплатно в размере более 6 569 рублей от всех источников в течение года. Исключение составляют доходы от близких родственников и свояков. К первым относятся родители (усыновители, удочерители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги. К лицам, состоящим в отношениях свойства, относятся близкие родственники другого супруга, в том числе умершего.

Подавать декларацию нужно, если были получены доходы из-за границы в виде доходов от работы по найму, от продажи акций и других ценных бумаг, долей в уставных фондах иностранных организаций, проценты по счетам в иностранных банках, подарки от иностранных граждан.

Наконец декларация подается в случае если ранее физлицо получало имущественный налоговых вычет по расходам на строительство либо приобретение жилья.
 
 
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Министерство по налогам и сборам напомнило физлицам о необходимости подачи деклараций по подоходному налогу. Срок их подачи в этом году — 31 марта. Уплатить налог...
 
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