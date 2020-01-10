Как писателя Орлова судили за эссе на площади

Судья Алексей Кисляк признал Орлова виновным в участии в несанкционированной уличной акции 8 декабря 2019-го и оштрафовал на 540 рублей.





В тот день на Октябрьской площади писатель прочитал своё знаменитое эссе "Незалежнасць — гэта...", написанное в далёком 1990 году, ещё в советские времена. Сегодня в суде Орлов снова попросил прочитать своё эссе.





"Судья, поколебавшись, удовлетворил мое ходатайство, и в зале суда во время заседания я почитал своё эссе, — рассказал Еврорадио Владимир Орлов. — Также попросил приложить его к материалам дела. Потом услышал постановление суда: 20 базовых. Вот если коротко. Я был готов ко всему. И "набор туриста" был у меня с собой".









Процесс проходил на белорусском языке — судья удовлетворил и это ходатайство писателя.





В составленном протоколе отмечается, что Владимир Орлов крикнул на площади "Жыве Беларусь!" и держал в руках бело-красно-белый флаг. Орлов признал только то, что озвучил текст эссе. Десятки людей, которые пришли в суд поддержать писателя, аплодировали ему.





Свидетелями на суде выступили милиционеры Андрей Штоп и Андрей Герасимович.



