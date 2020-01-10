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Пропавшая воспитанница минского детдома была обнаружена в России

11.01.2020 10:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Найдена пропавшая жительница Минска, которая 5 января около шести вечера ушла из ГУО «Детский дом № 5». 

Как сообщает МВД Беларуси, 14-летняя Виктория Ляховская была обнаружена 9 января в Твери. Местные сотрудники полиции обратили внимание на растерянного подростка и выяснили, что девочка прибыла из Минска на поезде. 

Российские правоохранители связались с белорусскими коллегами и узнали, что ребёнок разыскивается. Виктория была доставлена в приемник-распределитель лиц, задержанных за бродяжничество. Позже несовершеннолетняя будет возвращена в детдом. 

Ранее стало известно, что воспитанница детского дома в Минске ушла и пропала.

Это был не первый случай – подробнее здесь

Люди в материале: Виктория Ляховская
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Найдена пропавшая жительница Минска, которая 5 января около шести вечера ушла из ГУО «Детский дом № 5».  Как сообщает МВД Беларуси, 14-летняя...
 
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