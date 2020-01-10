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Пропавшая воспитанница минского детдома была обнаружена в России
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Найдена пропавшая жительница Минска, которая 5 января около шести вечера ушла из ГУО «Детский дом № 5».
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Российские правоохранители связались с белорусскими коллегами и узнали, что ребёнок разыскивается. Виктория была доставлена в приемник-распределитель лиц, задержанных за бродяжничество. Позже несовершеннолетняя будет возвращена в детдом.
Ранее стало известно, что воспитанница детского дома в Минске ушла и пропала.
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Новости Беларуси. Найдена пропавшая жительница Минска, которая 5 января около шести вечера ушла из ГУО «Детский дом № 5». Как сообщает МВД Беларуси, 14-летняя...
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