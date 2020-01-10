ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Маленькая, но важная деталь «Служебного романа». О чём говорит картина в доме Калугиной?

11.01.2020 12:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

На стене в квартире Калугиной в фильме «Служебный роман» висит кое-какая картина, которая имеет важное значение для эпизода. У это произведения искусства под названием «Девушка в матроске» есть своя история

Когда-то Анна Ахматова была влюблена в итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни. Встретились они в Париже, познакомились и чуть больше чем на год между ними вспыхнул роман. 

Маленькая, но важная деталь «Служебного романа». О чём говорит картина в доме Калугиной?
Фото: instagram.com/kulturologia.ru 

После расставания поэтесса уехала в Санкт-Петербург, но так и не смогла забыть Модильяни. Когда супруг Ахматовой, Николай Гумилёв, во второй раз отправился в Африку, Анна вернулась в Париж, чтобы ещё раз увидеться с художником. 

Маленькая, но важная деталь «Служебного романа». О чём говорит картина в доме Калугиной?
Фото: instagram.com/kulturologia.ru 

На прощание Амедео подарил поэтессе несколько своих работ, в том числе портрет самой Ахматовой. Она долго хранила картины художника в тайне, и только после прочтения некролога о смерти Модильяни Анна показала некоторые его рисунки. 

Маленькая, но важная деталь «Служебного романа». О чём говорит картина в доме Калугиной?
Фото: instagram.com/volshebniy_mastihin 

Кстати, недавно мы рассказывали о том, почему Караченцов в «Белых росах» в гнезде аиста не смотрит вниз.

Причина оказалась довольно забавной – здесь подробности

Люди в материале: Амедео Модильяни, Анна Ахматова
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На стене в квартире Калугиной в фильме «Служебный роман» висит кое-какая картина, которая имеет важное значение для эпизода. У это произведения искусства под...
 
Новости дня
Новости разные
 
Три новых залежи нефти открыты в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
11.01.2020
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика