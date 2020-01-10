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В стародорожской больнице умер сержант-контрактник, получивший травму в гарнизоне

11.01.2020 12:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

10 декабря в Стародорожском гарнизоне военнослужащий получил тяжелую травму во время буксировки гусеничного тягача. Как уточнило Министерство ообороны, военнослужащий пытался запрыгнуть в кабину движущегося гусеничного тягача, в результате чего получил серьезные травмы.

Об этом сообщает Министерство обороны, пишет tut.by

Все это время врачи Стародорожской центральной больницы и Главного военного клинического медицинского центра, прибывшие из Минска, боролись за жизнь военнослужащего. К сожалению, спасти его не удалось. Сегодня мужчина умер.

— Министерство обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким сержанта Грицкевича Д. В, проходившего службу по контракту в одной из воинских частей в Старых Дорогах, в связи с его смертью.

Военное ведомство также сообщает, что окажет всестороннюю помощь и поддержку семье военнослужащего.
 
Теги: Минск
 
 
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10 декабря в Стародорожском гарнизоне военнослужащий получил тяжелую травму во время буксировки гусеничного тягача. Как уточнило Министерство ообороны,...
 
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