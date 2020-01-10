ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ушёл из жизни сержант, который получил тяжёлую травму в Стародорожском гарнизоне

11.01.2020 11:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Умер сержант, который получил травму во время прохождения службы по контракту в одной из воинских частей в Старых Дорогах. 

Как сообщает Минобороны, 10 января военнослужащий Грицкевич Д.В. хотел запрыгнуть в кабину движущегося гусеничного тягача, но не смог и получил тяжёлую травму. Отмечается, что действия мужчины нарушают технику безопасности. 

Спасти жизнь пострадавшего не удалось, 11 января военнослужащий скончался. Сержант служил в части в Старых Дорогах с 2018 года. За это время он показал себя как исполнительный и добросовестный специалист. 

Семье мужчины будут оказаны помощь и поддержка. 

На неделе стало известно, что в Стародорожском гарнизоне военнослужащий получил серьёзную травму. 

Пострадавший нарушил технику безопасности – здесь подробности

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Умер сержант, который получил травму во время прохождения службы по контракту в одной из воинских частей в Старых Дорогах.  Как сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусская АЭС в Островце вошла в состав ГПО "Белэнерго"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
11.01.2020
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика