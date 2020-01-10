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Ушёл из жизни сержант, который получил тяжёлую травму в Стародорожском гарнизоне
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Умер сержант, который получил травму во время прохождения службы по контракту в одной из воинских частей в Старых Дорогах.
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Спасти жизнь пострадавшего не удалось, 11 января военнослужащий скончался. Сержант служил в части в Старых Дорогах с 2018 года. За это время он показал себя как исполнительный и добросовестный специалист.
Семье мужчины будут оказаны помощь и поддержка.
На неделе стало известно, что в Стародорожском гарнизоне военнослужащий получил серьёзную травму.
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Новости Беларуси. Умер сержант, который получил травму во время прохождения службы по контракту в одной из воинских частей в Старых Дорогах. Как сообщает...
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